Fotowoltaika dla huty w Eisenhüttenstadt

Berlińska firma ib vogt planuje budowę fotowoltaiki na 105 hektarach pomiędzy Eisenhüttenstadt a dzielnicą Diehlo. Instalacje te będą mogły wytworzyć 124 342 MWh prądu rocznie. Jest to znacznie więcej, niż miasteczko Eisenhüttenstadt jest w stanie zużyć w skali roku.

– Ewentualnym klientem ib vogt może stać się ArcelorMittal. Koncern posiada hutę stali w Eisenhüttenstadt. W przyszłości zakład będzie potrzebował olbrzymie ilości zielonej energii elektrycznej. – W pobliżu jest bardzo, bardzo duży konsument energii, ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) – powiedział dyrektor lokalnego dostawcy energii Stadtwerke Eisenhüttenstadt Robert Böswetter gazecie Märkische Oderzeitung (MOZ).



Przed rozpoczęciem budowy należy zatwierdzić jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, można by ten proces zakończyć w ciągu 15 miesięcy – podaje MOZ.



ArcelorMittal chce w najbliższych latach ograniczyć emisje w produkcji stali o 30 procent. Do 2050 roku koncern zamierza w Europie osiągnąć neutralność klimatyczną. Plany przewidują produkcję zielonej stali przy pomocy wodoru, co oznacza także uruchomienie wielkich pieców elektrycznych.



