Norwedzy chcą sprzedawać wodór i amoniak w Niemczech, by zastępowały gaz Alert

Norweski producent nawozów Yara oraz lipska spółka gazowa VNG chcą produkować wodór w porcie w Rostocku. Yara dostarczy amoniak statkami do portu, tam gaz zostanie rozłożony na azot i wodór. Następnie VNG chce sprzedać produkt swoim klientom, którzy chcą zastąpić gaz wodorem. Yara rozwija także sprzedaż amoniaku.

Port w Rostocku. Fot. Wikimedia Commons.

To jest pierwszy tego typu zakład w Niemczech. Natomiast w Brunsbüttel Yara planuje budowę elektrolizera o mocy 250 MW do produkcji zielonego wodoru – zakładając wsparcie z funduszu H2Global Fund o wartości 900 mln euro. Wniosek w tej sprawie został złożony do rządu niemieckiego – odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy. – podaje Businessportal Norwegen.

BiznesAlert.pl pisał o projekcie w Rostocku po raz pierwszy w styczniu. W opisie planów Yary mowa była o dostarczeniu amoniaku z pobliskiej fabryki nawozów sztucznych własną flotą 50 statków. Terminale w Brunsbüttel i Rostocku są obecnie przebudowywane tak, aby do połowy 2023 roku mogły przetwarzać do trzech milionów ton czystego amoniaku.

Zakład w tym porcie posiada największy w Niemczech magazyn amoniaku – podaje Businessportal Norwegen. Firma Yara dysponuje największą na świecie siecią dystrybucyjną amoniaku i ma dostęp do 18 terminali amoniaku oraz miejsc produkcji i konsumpcji amoniaku na całym świecie.

NDR/Businessportal Norwegen/Aleksandra Fedorska