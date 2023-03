Prezes Grupy Azoty: Ceny gazu dotknęły wszystkich producentów nawozów w Europie Energetyka

– Wyniki za 2022 rok pozwalają Grupie Azoty stabilnie funkcjonować w trudnej sytuacji. 2022 rok zapamiętamy jako czas rekordowego wzrostu cen gazu ziemnego, co dotknęło wszystkich producentów nawozów w Europie – powiedział Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc. Fot. BiznesAlert.pl

Ceny gazu i dywersyfikacja

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc podkreśla, że pozytywny wpływ na wyniki spółki w 2022 roku miała strategiczna dywersyfikacja biznesu. – Zmienność cen surowców wpływa na ryzyko prowadzenia działalności. Wyniki za 2022 rok pozwalają nam stabilnie funkcjonować w trudnej sytuacji. 2022 rok zapamiętamy jako czas rekordowego wzrostu cen gazu ziemnego, co dotknęło wszystkich producentów nawozów w Europie. Głównym celem Grupy Azoty jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do nawozów w Polsce i to nam się udaje. Wyniki za ubiegły rok oceniamy jako satysfakcjonujące – mówił podczas konferencji wynikowej.

– Co ważne, jesteśmy przed uruchomieniem naszej flagowej inwestycji Polimery Police. 2022 rok to czas rekordowredaych cen surowców i bardzo dużej zmienności, szczególnie cen gazu ziemnego. Ta zmienność oznacza wysokie ryzyko biznesowe związane z produkcją. Presja kosztowa wymusiła ograniczenia produkcji – zaznaczył prezes Hinc.

– W przypadku nawozów kontynuujemy rozwój odpowiadający założeniom Europejskiego Zielonego Ładu. Istotnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego bionawozów w Grupie Azoty Fosfory w Gdańsku. Priorytetowo traktujemy kwestie dywersyfikacji strategicznych źródeł – dodał.

Kompleks w Policach

– Kluczowe zdarzenia z perspektywy Grupy Azoty w 2022 roku to przede wszystkim dostawa propanu do nowego gazoportu w Policach. Jest to dowód na to, że ta budowa wchodzi w końcowy etap realizacji. Polimery Police mają znaczenie nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla gospodarki całego kraju. Na ten moment są to największe zakłady przemysłowe do produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej. Uruchomimy tę fabrykę w pierwszej połowie 2023 roku – powiedział prezes.

Dodał, że Grupa Azoty, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, dąży do dekarbonizacji. – Musimy zrealizować konkretne plany Unii Europejskiej do 2030 i 2050 roku. Dopóki funkcjonujemy w jej ramach musimy się trzymać tych założeń – tłumaczył Tomasz Hinc.

– Projekt Polimery Police jest elementem budowania siły segmentu tworzyw. Chcemy by ta część naszej działalności była zgodna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. 14 marca 2023 roku ogłosiliśmy, że postęp prac to 99,15 procent. Zależy nam, żeby uruchomić Polimery jak najszybciej, ale musimy być pewni, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Jesteśmy na „finiszu finiszów”. Police mogą stać się oknem na świat całej branży i polskiego przemysłu chemicznego – zakończył.

Opracował Jędrzej Stachura