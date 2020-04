Sprzedaż gazu w Rosji przynosi więcej zysku niż jego eksport Alert

Praca przy rurociągu. Fot. Gazprom Nieft

Ze względu na niskie ceny gazu ziemnego w Europie, sprzedaż gazu w Rosji stała się bardziej dochodowa. To może zwiększyć konkurencję pomiędzy rosyjskimi koncernami operującymi na krajowym rynku.

Gaz w Rosji jest droższy niż w Europie

Ceny gazu, notowane 22 kwietnia na giełdzie w Londynie (NBP), spadły do 47 dolarów za tys. m. sześc. Ceny w holenderskim hubie TTF wyniosły 62 dolary za tys. m sześc. Oba w ramach kontraktu spot, realizowanego z dostawą następnego dnia. 22 marca ceny gazu kształtowały się na poziomie 100 dolarów w NBP oraz 95 dolarów w TTF.

Ceny gazu w Rosji, regulowane przez Federalną Służbę Antymonopolową, w przeliczeniu na dolary według kursu wymiany z 22 kwietnia wynoszą 63 dolary za tys. m sześc. w obwodzie leningradzkim, 65 dolarów za tys. m sześc. w Moskwie oraz 67 dolarów za tys. m sześc. w południowych okręgach federalnych.

Według danych Vigon Konsulting, cena gazu w obwodzie smoleńskim w kwietniu wynosi 60 dolarów za tys. m sześc. Dla porównania, cena w niemieckim NCG to 86 dolarów za tys. m sześc. Netback (koszt gazu minus cła eksportowe i transport) wynosi jedynie 20 dolarów. Doliczając 25 dolarów ceł oraz 40 dolarów za tys. m sześc. za transport do Niemiec wychodzi, że rosyjskim firmom bardziej opłaca się sprzedawać gaz na rynku krajowym, niż go eksportować.

Na europejskim rynku gazu istnieje nadpodaż surowca ze względu na zmniejszony popyt podczas pandemii koronawirusa, rekordowo ciepłą zimę oraz wzrastające dostawy amerykańskiego LNG.

Gazprom przeszacował zysk

Gazprom w założeniach z 2019 roku liczył, że średnia tegoroczna cena gazu eksportowanego do Europy przekroczy 200 dolarów za tys. m sześc. Jednak w lutym, podczas dnia inwestora Gazpromu, szefowa Gazprom Eksport Elena Burmistrowa poinformowała, że koncern rewiduje założenia cenowe do poziomu około 180 dolarów za tys. m sześc.

Gazprom ratuje fakt, że około 32 procent jego kontraktów opiera się wciąż na powiązaniu z ceną ropy, która reaguje na zmiany cen z opóźnieniem wynoszącym nawet dziewięć miesięcy. Dzięki temu, pomimo iż agencja Fitch prognozuje średnioroczne ceny gazu w Europie na poziomie 100 dolarów za tys m sześc., Gazprom może liczyć na średnią cenę w okolicach 130 dolarów za tys. m sześc. Dodatkowo, według Siergieja Kapitanowa, eksperta rynku gazowego z Moskiewskiej Szkoły Zarządzania Skolkowo, 150 mld m sześc. gazu ze 199 mld m sześc. sprzedanych w 2019 roku jest w formule kontraktowej „take or pay”. Co w pewnym stopniu zabezpiecza wolumen sprzedaży Gazpromu.

Rosjanie liczą, że utrzymanie tak niskich cen gazu spowoduje wyparcie amerykańskich producentów LNG z rynku. Jeżeli jednak ceny gazu pozostaną na tak niskim poziomie przez dłuższy czas, może to znacznie nasilić konkurencję na rosyjskim rynku, w którym Gazprom posiada ok. 50 procent udziałów.

Oilxp.ru/Kommiersant/RIA/Mariusz Marszałkowski