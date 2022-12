Spółki Orlenu zainwestują w wydobycie ropy i gazu na nowych obszarach Alert

Grupa Orlen uzyskała kolejne obszary na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, o czym poinformowano w komuniści prasowym. Rozpoczęcie wydobycia jest planowane na 2027 rok.

Lotos Norge i PGNiG Norway podjęły ostateczną decyzję w sprawie inwestowania w złoża ropy oraz gaz na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Pozyskano dwa nowe obszary.

Grupa Orlen uzyskała 2 nowe obszary koncesyjne na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podał PKN Orlen. Przypadający udział Lotos Norge wyniósł 12,3 procent w pierwszym przypadku, PGNiG Upstream Norway uzyskał 22,2%. Uruchomienie wydobycia węglowodorów z obydwu projektów planowane jest na 2027 rok – podano w komunikacie.

Decyzję podjęto 12 grudnia 2022 roku. Lotos Exploration & Production Norge razem z partnerami zdecydowali się na inwestycje w zagospodarowanie surowców. – Udział Lotos Norge w tym pakiecie wynosi 12,3 procent, a operatorem na tych złożach jest AkerBP – napisano w komunikacie.

We wszystkie działania zaangażowany jest operator Aker BP. – Łączne zasoby wydobywalne przypadające na udział PGNiG Norway szacowane są na 65,3 mln boe. Zaangażowanie kapitałowe PGNiG Norway w realizację projektów Fenris, Ørn i Alve Nord będzie proporcjonalne do udziału tej spółki w poszczególnych złożach i wyniesie w sumie ok. 2,8 mld NOK – informuje Orlen.

