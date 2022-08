Prezes URE: Bez pomocy rządu wzrost cen gazu może pogłębić ubóstwo energetyczne Polaków Energetyka

– Zgadzam się z tezą, że bez pomocy rządu, wzrost cen gazu może bardzo silnie wzmocnić ubóstwo energetyczne wśród odbiorców w kraju – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin w Radiu TOK FM. – Bez pomocy państwa rachunki Polaków w przyszłym roku będą ekstremalnie wysokie – dodał.

Rafał Gawin. Fot. Wojciech Jakóbik.

Wzrost cen gazu wymaga interwencji rządu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin mówił w radiu TOK FM o wzroście cen gazu, interwencji państwa w sytuacje na rynku energetycznym oraz zapełnionych magazynach gazu przez Polskę. – Bez pomocy państwa, rachunki Polaków w przyszłym roku będą ekstremalnie wysokie – powiedział Gawin. – Widać, że skala wzrostu jest bardzo duża – stwierdził.

Rafał Gawin odniósł się do działań rządu w regulacjach rynku. – Jestem przeciwnikiem interwencji na rynku, ale obecna sytuacja rynkowa taką interwencję silnie uzasadnia – powiedział. – Mrożenie w obszarze cen gazu dla klientów indywidualnych ma miejsce w tym roku i rekomenduję kontynuowanie tych działań w 2023 roku – poinformował prezes.

Nord Stream 1 i blok w Jaworznie

Do 2 września gazociąg Nord Stream 1 jest wyłączony z użytku. Zapytany o to, czy rurociąg zadziała ponownie, Gawin wyjaśnił, że takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości. – To przemyślana polityka przedsiębiorstwa Gazprom, a także państwa Rosji, żeby bardzo mocno ingerować w rynki energetyczne Europy. To oczywiście jest silnie powiązane z inwazją Rosji na Ukrainie – powiedział prezes URE.

– Relacja pojemności do zapotrzebowania jest w Polsce inna niż w innych krajach. Jednak nie należy budować katastroficznych scenariuszy – powiedział Rafał Gawin, odpowiadając na pytanie o to, czy zapełnione magazyny gazu dają bezpieczeństwo Polsce.

Przedstawiciel URE odniósł się do sytuacji bloku węglowego elektrowni w Jaworznie. – Sytuacja w Jaworznie zaniepokoiła nas jako urzędników. Niepokoi nas, bo zbliża się sezon grzewczy, a sytuacja tak dużego bloku wpływ na bilans energetyczny w okresie jesienno-zimowym – powiedział.

Opracowała Maria Andrzejewska