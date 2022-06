Niemcy mogą dać 10 mld euro pożyczki na zakupy gazu spoza Rosji Alert

Bloomberg podaje, że filia Gazpromu w Niemczech przejęta przez rząd federalny po ataku Rosji na Ukrainie może otrzymać około 10 mld euro pożyczki rządowej na zakupy gazu nierosyjskiego.

Gazprom Germania. Grafika: Schalke

Gazprom Germania pod zarządem komisarycznym regulatora Bundesnetzagentur został odcięty od gazu rosyjskiego po wpisaniu go na listę sankcji rosyjskich w odpowiedzi na przejęcie go przez rząd niemiecki z powodów bezpieczeństwa. Gazprom Germania nie zapełnił magazynów gazu przed zeszłym sezonem grzewczym, więc Niemcy chciały uniknąć takiego scenariusza następnej zimy, szczególnie po ataku Rosji na Ukrainę rodzącym obawy o bezpieczeństwo dostaw do Europy.

Rząd niemiecki ma przekazać Gazprom Germania pożyczkę wartą 5,2-10,4 mld euro z konta banku KfW będącego odpowiednikiem polskiego Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki mają posłużyć zakupom gazu spoza Rosji w celu zapełnienia magazynów przed następnym sezonem grzewczym pomimo rekordowych cen tego paliwa na giełdzie europejskiej z winy Rosjan ograniczających podaż.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik