Gazprom znowu zmniejsza przesył gazu przez Ukrainę Alert

We wtorek 17 stycznia Gazprom zmniejszył przepływ gazu przez Ukrainę o 7,9 procent do 32,6 mln sześc. Rosyjski koncern powinien dziennie wysyłać przez Ukrainę ponad 42 mln m sześc., aby w pełni wykorzystać zakontraktowane moce przesyłowe.

Praca przy gazociągach. Fot. Gazprom

Dzień wcześniej przez Ukrainę przepompowano 35,4 mln m sześc. Jednocześnie od początku roku kilkukrotnie Gazprom ograniczał tranzyt przez ten kraj. Czwartego stycznia rosyjski koncern zmniejszył objętość pompowania o ponad 10 procent, do 37,8 mln metrów sześciennych. Spadek odnotowano również w kolejnych dwóch dniach.

Gazprom tłumaczy ograniczenie pompowania gazu zmniejszonym zainteresowaniem na gaz klientów w Europie, co spowodowane jest ciepłą temperaturą.

Ceny gazu na giełdzie TTF spadły do poziomie ok. 60 euro za MWh, co jest najniższym poziomem od stycznia 2022 roku. Gazprom w 2022 roku wyeksportował do Europy nieco ponad 100 mld m sześc., co oznacza spadek w stosunku do 2021 roku o ponad 55 procent. Europa dąży do całkowitego porzucenia dostaw gazu z Rosji, co ma być realizowane w ramach projektu REpowerEU. Według ambitnych planów, do 2027 roku gaz rosyjski ma być całkowicie wyparty z rynku europejskiego.

RBK/Mariusz Marszałkowski