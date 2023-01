Gazprom pompuje mniej gazu do Europy, ale ma rekord u siebie Alert

Według Reutersa, w ubiegłym tygodniu tranzyt gazu rosyjskiego przez Ukrainę był niższy o 16 procent względem poprzednich tygodni.

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Monopolista gazowy Gazprom, kontrolowany przez Kreml, poinformował, że dzienne dostawy rosyjskiego gazu przez punkt wejścia Sudża przez Ukrainę do Europy wyniosły w ciągu ostatnich pięciu dni 35,5 mln metrów sześciennych, w porównaniu z ponad 40 mln metrów sześciennych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zgodnie z umową tranzytową z 2019 roku, która kończy się w 2025 roku, Gazprom zobowiązany jest do przesyłu gazu na poziomie 40 mld m sześc. rocznie czyli ponad 110 mln m sześc. na dobę. W innym przypadku spółka tak czy siak musi zapłacić za minimum kontraktowe do którego się zobowiązała w umowie.

Gazprom nie tłumaczy powodu, dla którego zmniejszyło się pompowanie gazu przez Ukrainę. Wcześniej spółka tłumaczyła, że zmniejsza eksport ze względu na konieczność utrzymania dostaw gazu na rynku krajowym, który został dotknięty przez atak wysokich mrozów. Gazprom Mieżregiongaz, oddział Gazpromu odpowiedzialny za krajowe dostawy gazu, poinformował we wtorek, że ósmego stycznia odnotowano dzienny rekord dostaw gazu do rosyjskich odbiorców w ciągu ostatnich trzech lat, tj. 1,74 mld m sześc. ze względu na niskie temperatury.

Eksport gazu rosyjskiego do Europy rurociągami spadł w 2022 roku do najniższego poziomu poradzieckiego, ponieważ jego najwięksi klienci ograniczyli import z powodu konfliktu na Ukrainie, a jeden z głównych rurociągów – Nord Stream 1 został zniszczony w wyniku sabotażu. Tą magistralą w 2021 roku wyeksportowano do Europy rekordowe 59,2 mld m sześć. gazu.

W 2022 roku, według słów Aleksieja Millera, szefa Gazpromu, rosyjska spółka wyeksportowała do krajów poza ZSRS 100,9 mld m sześc. gazu co oznacza spadek z 185,1 mld m sześc. gazu sprzedanego w 2021 roku. W statystykach uwzględnione są również Chiny, gdzie w zeszłym roku trafiło nieco ponad 10 mld m sześc. gazu.

Spadek importu gazu z Rosji przez państwa europejskie wynika z chęci porzucenia rosyjskiego gazu w perspektywie najbliższych lat, a także redukcji popytu na błękitne paliwo ze względu na jego anomalnie wysokie ceny na rynku.

Reuters/Gazprom/Interfax/Mariusz Marszałkowski