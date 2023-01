Eksport gazu z Rosji do krajów spoza byłego ZSRS spadł w zeszłym roku o ponad 45 procent Alert

Eksport rosyjskiego gazu do krajów spoza grupy byłych republik sowieckich spadł w 2022 roku o 45,5 procent – podał w poniedziałek Gazprom.

fot. Gazprom Nieft

Spada eksport gazu od Gazpromu

Gazprom podał, że eksport poza Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP) wyniósł 100,9 mld m m sześc. w porównaniu do 185,1 mld w 2021 roku. Europa była wcześniej głównym rynkiem eksportowym Gazpromu, ale dostawy zostały drastycznie ograniczone z powodu sankcji po inwazji na Ukrainę.

Na konferencji w zeszłym tygodniu Miller przyznał, że Gazprom miał „bardzo, bardzo trudny” rok. Zauważył „całkowitą zmianę na rynkach energii”, spowodowaną sankcjami w odpowiedzi na decyzję Putina o wysłaniu wojsk na Ukrainę.

W kwietniu 2022 roku Gazprom wstrzymał dostawy gazu m.in. do Polski i Bułgarii, ponieważ Warszawa i Sofia nie zgodziły się na płatność za gaz w rublach, czego domagali się Rosjanie i co jest sprzeczne z zapisami w kontraktach na dostawy surowca. Pod koniec września doszło do wybuchów na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2, co znacznie zmniejszyło eksport do Europy. W grudniu Unia Europejska wprowadziła cenę maksymalną gazu w związku ze sztucznie wywołanym przez Rosję kryzysem energetycznym.

AFP/Michał Perzyński