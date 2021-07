Gazprom rezerwuje dodatkowe moce przesyłu gazu do Europy przez Ukrainę Alert

Gazprom zarezerwował wszystkie dodatkowe zdolności tranzytowe na sierpień, proponowane przez ukraińskiego operatora przesyłowego.



W poniedziałek na Regionalnej Platformie Rezerwacyjnej, Gazprom zarezerwował dodatkową przepustowość tranzytową na sierpień. Rosjanie „zabukowali” całą dostępną moc, a więc 15 milionów metrów sześciennych. Podobnie było w poprzednich miesiącach.

Interfax sygnalizuje, że biorąc pod uwagę fakt, iż aukcja na moce zakończyła się sprzedażą całej dostępnej mocy, w najbliższym czasie może zostać ogłoszona dodatkowa aukcja – na moce przerywane (ich realizacja zależy od możliwości technicznych operatora przesyłowego gazu). Najprawdopodobniej może się ona odbyć 27 lipca.

Niechęć Gazpromu do zakupu mocy niegwarantowanych, które zazwyczaj są oferowane z rabatem po cenie gwarantowanej, budzi zwykle wiele obaw i jest często wyrazem intencji kontynuowania przesyłu gazu szlakiem ukraińskim do Europy. Interfax przypomina jednak, że stosunek stałych (19 procent) i przerywanych (81 procent) zdolności przesyłowych gazu, wystawionych na aukcji, pozostaje bez zmian.

Choć w lipcu trwają planowane remonty postojowe rosyjskich gazociągów eksportowych Nord Stream i Jamał-Europa, Gazprom nie zwiększył rezerwacji ukraińskich zdolności przesyłowych gazu do Europy. Koncern ma długoterminową rezerwację 40 mld metrów sześciennych ukraińskich obiektów na 2021 rok. To 109 milionów metrów sześc. na dzień, a teraz 15 milionów metrów sześc. zostało dodatkowo zarezerwowane na aukcji. Z danych wynika, że w lipcu Gazprom prześle przez Ukrainę średnio 124 miliony metrów sześc. dziennie, co odpowiada zarezerwowanej przepustowości.

