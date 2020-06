Gazprom przygotowuje odpowiedź na zarzuty UOKiK w sporze o Nord Stream 2 Alert

Praca przy rurociągu. Fot. Gazprom Nieft

Gazprom informuje, że otrzymał list od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o wszczęcie postępowania przeciwko niemu w związku z nieprzekazaniem informacji w ramach dochodzenia w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 i przygotowuje stanowisko w tej sprawie.

Gazprom otrzymał trzeciego czerwca 2020 roku list UOKiK z informacją w sprawie wszczęcia dochodzenia antymonopolowego dotyczącego nieudzielenia przez Gazprom informacji wymaganych przez ten urząd i przyjęcia niektórych dokumentów jako dowodu nowego dochodzenia. Urząd domagał się również wyjaśnienia dlaczego informacje, o które wcześniej prosił, nie zostały dostarczone. – Obecnie przygotowywana jest odpowiedź na list od UOKiK – informuje Gazprom.

UOKiK obciążył w maju Gazprom i jego pięciu partnerów finansowych przy projekcie budowie gazociągu Nord Stream 2 – OMV, Wintershall, Shell, Uniper i Engie – zarzutami naruszenia polskich przepisów antymonopolowych poprzez finansowanie tej budowy. W listopadzie nałożył na francuskie Engie grzywnę w wysokości 172 milionów złotych za niedostarczenie informacji dotyczących tej sprawy. Chodziło o kontrakty zawarte przez Nord Stream 2 AG, spółkę zależną Gazpromu, z pozostałymi firmami finansującymi budowę spornego gazociągu. Były to przede wszystkim umowy przesyłu, dystrybucji, sprzedaży, dostaw i magazynowania paliw gazowych. Pomimo obowiązku współpracy Gazpromu z UOKIK, ten nie przekazał oczekiwanych informacji. Na początku tego roku UOKiK poprosił również Gazprom o dostarczenie nowych informacji w ramach dochodzenia dotyczącego Nord Stream 2, ale Rosjanie poprosili w zamian o uzasadnienie takiego żądania. W maju polski regulator wszczął proces przeciwko Gazpromowi ze względu na nieprzekazanie informacji. Grzywna za to może sięgnąć do 50 milionów euro.

PRIME/Bartłomiej Sawicki