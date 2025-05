Obniżka stóp procentowych przynosi ulgę kierowcom. Niższe raty leasingu i kredytów samochodowych

Obniżki stóp procentowych w Polsce przynoszą ulgę osobom finansującym zakup samochodów poprzez leasing lub kredyt. Spadek stawki WIBOR, będącej podstawą oprocentowania wielu umów, przekłada się na realne oszczędności dla konsumentów.

Z danych platformy Carsmile wynika, że rata leasingu dla samochodu o wartości 100 tysięcy złotych netto zmniejszyła się o około 138 złotych netto miesięcznie w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Dla droższych pojazdów, wartych 250 tysięcy złotych netto, obniżka wynosiła nawet 230 złotych netto miesięcznie. To efekt spadku stopy WIBOR z 7,61 procent w listopadzie 2022 roku do obecnych 6,7 procent .

Kredyty na auta używane również tańsze

Analitycy Otomoto Klik zauważają, że choć obniżki stóp procentowych w mniejszym stopniu wpływają na raty kredytów na samochody używane, to i tutaj widoczne są pewne korzyści. Niższe oprocentowanie przekłada się na niższe miesięczne zobowiązania, a to zdaniem ekspertów może zachęcić do zakupu pojazdów z drugiej ręki.

Według danych platformy Carsmile, średni upust, jaki można obecnie uzyskać względem ceny katalogowej, wynosi 13 procent. To rekompensuje nabywcom podwyżki, jakie wciąż mają miejsce w cennikach większości modeli.

Money.pl / Mateusz Gibała