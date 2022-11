Grupa Azoty rozbuduje infrastrukturę o laboratorium i port przeładunku wodoru Alert

Grupa Azoty zapowiada kolejne inwestycje w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Prezes Tomasz Hinc poinformował, że w przyszłym roku powstanie laboratorium i zostanie rozbudowany port, który w przyszłości posłuży do przeładunku wodoru.

Wodór. Źródło: freepik.com

– Grupa Azoty Police już dziś wykorzystuje wodór w swoich produktach. Grupa Azoty Poliolefins, nasza piąta fabryka, niebawem zostanie ukończona. Sukces będzie wtedy, kiedy wodór znajdzie zastosowanie w naszym codziennym życiu, zwłaszcza w transporcie, m.in. publicznym czy kolejowym. My bardzo intensywnie pracujemy, aby kolej miała też duży potencjał. Podpisaliśmy umowę z PESĄ i PKP Cargo na budowę lokomotywy wodorowej, która będzie wykorzystywana m.in. w Policach, gdzie będzie operowała na bocznicach zakładów. Ta umowa została podpisana rok temu, była elementem inaugurującym nową strategie naszej grupy. Ta strategia wynika wprost z europejskiej polityki klimatycznej, czyli osiągnięcia neutralności do 2050 roku, a może i szybciej, bo i takie głosy się pojawiają. My chcemy dążyć do tych celów, a wodór może być kluczem. My dojdziemy do tego celu szybciej, gdyż agresja Rosji na Ukrainie powoduje, że wiele zmienia się w kontekście pozyskiwania surowców potrzebnych do pracy – powiedział Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Grupa zaznacza, że chce certyfikować wodór. – W przyszłym roku zainaugurujemy laboratorium, które będzie działało w tym aspekcie. Grupa Azoty w Zachodniopomorskim posiada dostęp do swojego portu intermodalnego, pogłębienie toru wodnego wzmacnia nasze możliwości biznesowe. W tym porcie zlokalizowane będą zbiorniki na propan i propylen. W grudniu trafi tam pierwszy statek z propylenem, który trafi i ruszy produkcja w zakładzie Poliolefin. Statek ten już na dniach będzie załadowywany ładunkiem w Stanach Zjednoczonych. Port ten jest ekologiczny, nowoczesny i nie wpływa na otoczenie. W przyszłości ten port może pełnić rolę przeładunku wodoru – podkreślił prezes.

W zeszłym roku Grupa Azoty uchwaliła nową strategię. – Nazwałbym to Zielone Azoty, gdyż jednym z filarów transformacji grupy są technologie wodorowe. Potencjał Grupy Azoty jest ogromny. Produkujemy ponad 450 tys. ton wodoru rocznie we wszystkich naszych zakładach. Sprzedajemy rocznie ponad 600 ton i tendencja jest wzrostowa. Port Police będzie zielonym oknem na świat. Wodór i pochodne będą miały ogromną rolę w żegludze. Naszą ambicją jest, aby port w Policach stał się hubem wodorowym. Analizujemy możliwość transportu wodoru odrzańską drogą wodną, co wpłynie pozytywnie na biznes, ale i na kwestie wykorzystania rzek jako szlaku transportowego – dodał Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

28 listopada 2022 roku został podpisany list intencyjny w sprawie powołania Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej z udziałem min. Anny Moskwy, Grupy Azoty i Enei. Drugiego listopada 2021 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polskiej strategii wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku. Przewiduje ona opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej. Pomoc ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych.

Warto dodać, że Grupa Azoty uczestniczy w dwóch innych dolinach wodorowych, Małopolskiej i Dolnośląskiej.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura