Gruzja coraz mocniej odcina się od Unii. Trójkąt Weimarski zapowiada reakcję

Ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego wydali oświadczenie, w którym ubolewają nad decyzją Gruzji o zakończeniu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską i odrzuceniu unijnego wsparcia finansowego do 2028 roku. Polska, Francja i Niemcy zapowiadają podjęcie „odpowiednich środków” wobec Gruzińskiego Marzenia.

Ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego we wspólnym oświadczeniu wyrazili ubolewanie z powodu podjętej przez partię rządzącą Gruzińskie Marzenie decyzji o niekontynuowaniu negocjacji akcesyjnych z UE i odrzuceniu unijnego wsparcia finansowego do 2028 roku, która stoi w sprzeczności z europejskimi aspiracjami narodu gruzińskiego wpisanymi do Konstytucji Gruzji – czytamy w komunikacie MSZ.

W wyborach parlamentarnych w Gruzji, które odbyły się 26 października, według oficjalnych danych zwyciężyła prorosyjska partia rządząca Gruzińskie Marzenie. Międzynarodowi obserwatorzy stwierdzili jednak liczne nadużycia i nieprawidłowości w czasie głosowania, a gruzińska opozycja i prozachodnia prezydentka kraju Salome Zurabiszwili uznały oficjalne wyniki za sfałszowane. 30 października Komisja Europejska poinformowała o zawieszeniu procesu akcesyjnego z Gruzją i zapowiedziała, że nie zaleci przywrócenia go, jeśli kraj nie zacznie przestrzegać unijnych wartości.

Trójkąt Weimarski prosi o deeskalację

– Stanowczo potępiamy nieproporcjonalne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów oraz ataki wymierzone w opozycję i przedstawicieli mediów. Wyrażamy ubolewanie z powodu nalotów na siedziby partii opozycyjnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zatrzymań członków opozycji politycznej, apelując o ich niezwłoczne uwolnienie. Podstawowe prawa, w tym wolność pokojowych zgromadzeń i wolność słowa, muszą być przestrzegane i chronione zgodnie z Konstytucją Gruzji i zobowiązaniami międzynarodowymi – piszą szefowie ministerstw.

Trójkąt Weimarski wezwał partię Gruzińskie Marzenie do deeskalacji napięć i nawiązania pluralistycznego dialogu ze wszystkimi siłami politycznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

W liście ministrów czytamy, że to właśnie działania Gruzińskiego Marzenia od początku 2024 roku doprowadziły do faktycznego zatrzymania procesu przystąpienia do UE, co z kolei doprowadziło do obniżenia rangi stosunków z Gruzją.

Temat Gruzji ma zostać podjęty na kolejnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych. Ministrowie zapowiadają „podjęcie odpowiednich środków na szczeblu Unii Europejskiej” i „rozważenie konsekwencji działań Gruzińskiego Marzenia dla stosunków dwustronnych z poszczególnymi państwami Trójkąta Weimarskiego”.

Ministerstwo spraw zagranicznych / Jędrzej Stachura