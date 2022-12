Puda: Ustawa odległościowa pozostaje kamieniem milowym w negocjacjach o KPO Energetyka

Spośród 37 kamieni milowych objętych pierwszym wnioskiem do wypracowania pozostał jeszcze kamień milowy dotyczący ustawy odległościowej – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda w rozmowie z DoRzeczy.pl zapytany o negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Fot. Siemens Gamesa

Grzegorz Puda o Krajowym Planie Odbudowy

Buda przypomniał, że KPO to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. – Zaplanowane w KPO reformy oraz inwestycje mają na celu nie tyle przywrócić gospodarkę do stanu sprzed pandemii COVID-19, ile przestawić ją na nowe tory rozwoju tak, abyśmy mogli jako państwo stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu, uczestniczyć w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii, skorzystać z dobrodziejstw cyfryzacji. Efekty inwestycji KPO odczuje każdy obywatel. KPO realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Szczególnie mocno wyeksponowane zostały zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej – powiedział.

Puda dodał, że pod koniec listopada Komisja Europejska przyjęła tzw. ustalenia operacyjne związane z polskim KPO, 350-stronicowy techniczny dokument, który określa m.in. jaką dokumentację Polska będzie musiała przedstawić we wnioskach o płatność, żeby udowodnić zrealizowanie każdego z 283 kamieni milowych i wskaźników w KPO (tzw. mechanizmy weryfikacji). – Ustalenia operacyjne są już podpisane zarówno przez polską stronę, jak i KE. Spośród 37 kamieni milowych objętych pierwszym wnioskiem do wypracowania pozostał jeszcze kamień milowy dotyczący ustawy odległościowej. Musimy też poprawić kilka kamieni milowych, m.in. wprowadzający ulgę na robotyzację przedsiębiorstw oraz kamień dotyczący promowania wodoru w transporcie. To w większości korekty techniczne. Od wielu tygodni prowadziliśmy intensywny dialog z Komisją Europejską nt. KPO i wypełnienia realizacji warunków kamienia milowego dot. wymiaru sprawiedliwości. Rozmowy w tym temacie są kontynuowane – powiedział minister.

Opracował Michał Perzyński