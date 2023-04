Polska i Litwa walczą o środki unijne na Harmony Link uderzony wojną na Ukrainie Alert

Projekt połączenia elektroenergetycznego Harmony Link przekroczył szacunki finansowe, gdy wszystko podrożało przez inwazję Rosji na Ukrainie. Litwini dokonali udanego testu pracy wyspowej między innymi dzięki współpracy z Polakami. Teraz razem walczą o środki na wspólny kabel.

Kabel stałoprądowy HVDC między Polską a Litwą nazwany Harmony Link miał być gotowy w 2025 roku na czas synchronizacji państw bałtyckich z systemem kontynentalnym w Unii Europejskiej. Inflacja wywołana inwazją Rosji na Ukrainie spowodowała dwukrotny wzrost szacunkowych kosztów tego projektu, prowadząc do opóźnień opisanych w BiznesAlert.pl.

Teraz Polska i Litwa zabiegają razem o środki unijne na ten cel. 22 kwietnia Wilno przeprowadziło kolejny test pracy wyspowej systemu elektroenergetycznego, odcinając się od systemu posowieckiego BRELL, w którym są Białoruś oraz Litwa. – To sukces Litwy – mówiła wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. – Współpracowaliśmy od początku dodała.

Minister Łukaszewska-Trzeciakowska odniosła się także do projektu Harmony Link. – Uśmiecham się do Komisji Europejskiej, bo te budżety zmieniły się właśnie przez wojnę – przyznała w odniesieniu do wzrostu kosztów projektu, który pierwotnie był szacowany na 750 mln euro, z czego 500 mln zapewniła Komisja w ramach dofinansowania. Teraz koszty są szacowane na 1,5 mld euro. Ma być realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Amber Grid.

Wojciech Jakóbik