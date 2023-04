Już w ten weekend rozwód Litwinów z Sowietami w energetyce. Na razie na próbę i bez Harmony Link Alert

Operator sieci elektroenergetycznej na Litwie informuje o planie testowego odłączenia od systemu elektroenergetycznego państw byłego Związku Sowieckiego w tę sobotę. Docelowo pomoże projekt Harmony Link, ale być może z opóźnieniem.

Litgrid podaje, że w sobotę, 22 kwietnia w godzinach od 11 do 21 czasu lokalnego połączenia elektroenergetyczne Litwy z systemem IPS/UPS (BRELL) zostaną odłączone, a litewski system będzie pracował w trybie wyspowym. To element przygotowań do synchronizacji z systemem kontynentalnym dzięki połączeniom elektroenergetycznym z Polską. Litwini będą mieli dostawy energii od Polaków i Szwedów, ale częstotliwość pracy systemu na Litwie będzie zależała już tylko od Litgridu. Częstotliwość w systemie posowieckim była ustalana w Rosji.

Praca w izolacji ma pokazać bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego Litwy, który historycznie pracował w częstotliwości BRELL ustalonej w systemie elektroenergetycznym byłego Związku Sowieckiego. Litwini chcą zsynchronizować system elektroenergetyczny z kontynentalnym w Unii Europejskiej do 2025 roku z pomocą Polski (połączenie LitPol Link – gotowe, Harmony Link – planowane, ale być może opóźnione). Test sobotni ma także pokazać, jak pracowałby system na Litwie w razie wcześniejszego odłączenia jej od BRELL przez Rosjan, czym grozili w przeszłości.

– Jesteśmy gotowi na wszelkie scenariusze – deklaruje Litgrid. Testowa praca w systemie wyspowym ma nie być odczuwalna dla odbiorców. Pierwsze testy tego typu zostały już przeprowadzone w 2020 i 2021 roku. Teraz jednak mają nowy kontekst, czyli kryzys energetyczny podsycany przez Rosję oraz jej inwazję na Ukrainie. Projekt Harmony Link może być opóźniony, ale nie opóźni synchronizacji państw bałtyckich, które synchronizują się razem z Litwą.

