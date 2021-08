Jakóbik: Harmony Link, czyli jak Polacy umożliwią rozwód krajów bałtyckich z Rosją w energetyce (WIDEO) Energetyka

– Do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę za sprawą projektu Harmony Link. Jest to kabel podmorski, który ma połączyć Polskę i Litwę, aby umożliwić synchronizację – powiedział w komentarzu dla eNewsroom redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

Plan synchronizacji krajów bałtyckich

Polska funkcjonuje na wewnętrznym rynku energii Unii Europejskiej, który jest zsynchronizowany na częstotliwości 50 Hz i funkcjonuje jako system kontynentalny. Niestety, kraje bałtyckie do niego nie należą. System ten działa w postsowieckich państwach i funkcjonuje w innej częstotliwości.

Plan synchronizacji krajów bałtyckich zakłada stworzenie podmorskiego kabla elektromagnetycznego, który połączy Polskę i Litwę. Daje to nie tylko nowe możliwości wymiany energii między państwami Unii Europejskiej, ale także uniezależni kraje bałtyckie od Rosji. – Do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę za sprawą projektu Harmony Link. Jest to kabel podmorski, który ma połączyć Polskę i Litwę, aby umożliwić synchronizację – powiedział Wojciech Jakóbik.

Kraje bałtyckie odłączą się od Rosji

– Jednocześnie możliwe będzie odłączenie krajów bałtyckich od Rosji, dzięki temu wymiana energii będzie przebiegać swobodniej między krajami bałtyckimi a resztą Unii Europejskiej. Z drugiej strony zostanie ograniczony importu energii z Rosji. Sprawa ta jest przedmiotem wielu dyskusji politycznych, ponieważ Rosjanie deklarują, że pozbawią możliwości dostawy energii zanim dojdzie do synchronizacji – podkreślił.

– Teoretycznie sprawa jest prosta. Wystarczy zbudować kabel Harmony Link, który ma być gotowy przed 2025 rokiem, aby państwa bałtyckie mogły swobodnie handlować energią z resztą Unii Europejskiej. Również Ukraina pragnie zsynchronizować się z Unią Europejską. Pierwotnie ma to nastąpić w 2025 roku. Wówczas Ukraina, mimo że nie będzie należała do Unii Europejskiej, będzie częścią unijnego rynku energii i uzyska możliwość swobodnego handlu energią – tłumaczy Jakóbik.

