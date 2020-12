Hiszpanie wchodzą na polski rynek offshore. Potencjał rozwoju sięga ponad 7 GW Alert

Iberdrola zwiększyła zaangażowanie w morską energetykę wiatrową, wchodząc na polski rynek. Firma osiągnęła porozumienie w sprawie nabycia 50 procent udziałów w Sea Wind, który posiada siedem projektów na wczesnym etapie rozwoju, o potencjalnej mocy do 7,3 GW.

Siedem projektów

Firma osiągnęła porozumienie w sprawie nabycia 50 procent udziałów w firmie deweloperskiej Sea Wind, która dysponuje siedem projektów we wczesnej fazie rozwoju i potencjalnej mocy do 7,3 GW. Iberdrola podkreśla, że dzięki tej umowie region Morza Bałtyckiego stanie się epicentrum usług offshore w Niemczech, Polsce i Szwecji. Sea Wind posiada doświadczanie i wiedzę o polskim offshore. Obie firmy współpracowały wcześniej przy budowie projektu Baltic Eagle u wybrzeży Niemiec.

Posunięcie to pozwala firmie na pozycjonowanie się w początkowej fazie rozwoju rynku morskiej energetyki wiatrowej w kraju, z dużym potencjałem wzrostu w nadchodzących dziesięcioleciach. Umowa pomiędzy Iberdrola i Sea Wind tworzy solidny sojusz, który jest również otwarty na włączenie polskich partnerów w przyszłości – czytamy w komunikacie Iberdoli.

Polska – atrakcyjny rynek

Wielkość polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej oraz położenie geograficzne na Morzu Bałtyckim pozwalają Iberdroli na zaangażowanie możliwości technologicznych i finansowych w długoterminową wizję zgodną z planami energetycznymi kraju. Polska przyjęła politykę dekarbonizacji miksu energetycznego przy jednoczesnym zwiększaniu niezależności i dąży do zbudowania do 8 GW morskiej energii wiatrowej do 2030 roku. Na Morzu Bałtyckim moc wiatrowa na morzu wynosi 93 GW, z czego 28 GW znajduje się na polskich wodach.

Sojusz z Sea Wind wpisuje się w strategię Iberdrola, polegającej na konsolidacji jako największej na świecie firmy zajmującej się energią odnawialną i opiera się na poprzednich transakcjach przeprowadzonych w ostatnich latach w branży morskiej energetyki wiatrowej.

