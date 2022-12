Sasin: Harmonogram wygaszania kopalń musi zostać zmieniony Alert

– Z węglem będziemy żyli dłużej niż nam się wydawało, harmonogram wygaszania kopalń musi zostać zmieniony, musi to być uzależnione od ilości produkowanej energii z innych źródeł – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin w rozmowie z Polskim Radiem.

Jacek Sasin. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

– Jesteśmy przygotowani do tego, by mówić głośno, by zapisy umowy społecznej zostały zmienione. Harmonogram wygaszania kopalń musi zostać zmieniony – zaznaczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin w 3 Programie Polskiego Radia.

Szef resortu podkreślił, że energetyka węglowa będzie dłużej obecna w polskim miksie energetycznym. – Musi to być uzależnione od ilości produkowanej energii z innych źródeł – powiedział, odnosząc się do transformacji.

– Pracujemy nad tym, by inwestycje w odnawialne źródła energii, nie były uciążliwe dla mieszkańców, ale także, by pogodzić prace z wymogami unijnymi – zaznaczył Sasin.

Opracowała Maria Andrzejewska