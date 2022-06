Wyłączone światła i obostrzenia. Japonia oszczędza energię Alert

Ograniczona moc chłodzenia klimatyzacji i wyłączanie niepotrzebnych urządzeń – tak Japonia będzie chronić obywateli przez przerwami w dostawach energii.

Flaga Japonii. Źródło Wikicommons

Obostrzenia energetyczne w Japonii

Japończycy mają ograniczyć używanie klimatyzacji i oszczędzać energię tak bardzo jak to tylko możliwe. Obywateli poprosił o to japoński rząd i ma to pomóc uniknąć przerw w dostawach prądu. Zalecenia będą obowiązywać od 1 lipca do 30 września ze względu na okres gorącego lata. Klimatyzatory powinny być ustawiona na 28 stopni Celsjusza. Rząd prosi obywateli o wyłączanie nieużywanych urządzeń elektrycznych oraz niepotrzebnego światła.

Japonia realizuje plan odejścia od węgla do 2050 roku i osiągnięcia zerowej emisji, dlatego elektrownie węglowe zostają zamykane. Natomiast od czasu katastrofy w Fukushimie, rząd stopniowo wznawia działanie niektórych elektrowni jądrowych. Nie zapewnia to jednak wystarczającego bezpieczeństwa energetycznego dla kraju. Japonia straciła również dostawcę skroplonego gazu ziemnego (LNG) od momentu ataku Rosji na Ukrainę. Premier Koichi Hagiuda zaznaczył na konferencji prasowej 7 czerwca, że rząd podejmuje działania, aby przywrócić stabilność na rynku energetycznym i paliw oraz maksymalnie wykorzystać energie odnawialną i atomową.

oilprice.com/ Maria Andrzejewska