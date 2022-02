Jest porozumienie polsko-czeskie o Kopalni Turów Alert

Mateusz Morawiecki w Elektrowni Turów. Fot. Kancelaria Premiera.

Jest porozumienie pomiędzy rządami Polski i Czech w sprawie Kopalni Turów. Poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Porozumienie o Kopalni Turów

– Otwieramy nowy rozdział w relacjach polsko-czeskich, z optymizmem patrząc w przyszłość! Negocjacje były długie, trudne i wymagające dla obu stron, ale po wielu miesiącach rozmów i jeszcze większej ilości medialnych – wskazał w czwartkowym wpisie na Twitterze szef polskiego rządu. Zapewnił, że kopalnia Turów i elektrownia Turów „będą bez przeszkód funkcjonowały i dostarczały energię elektryczną dla kilku milionów mieszkańców Dolnego Śląska i reszty mieszkańców Polski”.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że ponad pół roku temu, ze względów społecznych i bezpieczeństwa energetycznego, „nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wyłączyć z funkcjonowania kopalnię i elektrownię w Turowie”. Jak dodał, to kilka procent naszego systemu elektroenergetycznego i kilka tysięcy miejsc pracy. – Obroniliśmy te miejsca pracy, zapewniliśmy bezpieczeństwo energetyczne Polsce i będziemy również lepiej chronić środowisko naturalne – podkreślił.

Odnosząc się do podpisanej w czwartek umowy w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie stwierdził: – To wielki sukces polskiej dyplomacji!. Wskazał, że podpisanie tej umowy kończy okres zamrożenia bardzo dobrych relacji polsko-czeskich, „a przecież potrzebujemy teraz zgody jako państwa znajdujące się na wschodniej flance NATO i UE, gdy czarne chmury gromadzą się nad bezpieczeństwem naszych sąsiadów na wschodzie”. Szef rządu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do czwartkowego „sukcesu, zwłaszcza premierowi Fiali za jego otwartość i elastyczność, minister Annie Moskwie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i panu Cezaremu Przybylskiemu – marszałkowi województwa dolnośląskiego, który był dobrym duchem negocjacji”.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej naliczył już 68,5 mln euro za niepodporządkowanie się Polski orzeczeniu o konieczności zamknięcia Kopalni Turów na czas sporu. To rozstrzygnięcie wywołało kontrowersje w rządzie polskim, który nie podporządkował się mu. Tymczasem ugoda z Czechami zakłada 45 mln euro w postaci 35 mln z budżetu Polski na konto Czech oraz 10 mln euro Fundacji PGE na rzecz województwa liberadzkiego.

Premier RP zapowiedział, że sprawa Czech przeciwko Polsce zostanie umorzona, więc nie będzie nowych kar. Nie jest jednak jasne co się stanie z naliczonymi zobowiązaniami. W przeszłości Komisja Europejska sugerowała, że w razie braku płatności potrąci te pieniądze ze środków unijnych.

Twitter/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik/Michał Perzyński