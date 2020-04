Gazoport spółki z udziałami Orlenu stoi pod znakiem zapytania Alert

Dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Kanadyjska firma Pieridae Energy poinformowała, że wydanie ostatecznej decyzji inwestycyjnej o budowie eksportowego terminalu LNG Goldboro w Nowej Szkocji zostało przełożone. Powodem jest epidemia koronawirusa i trudne do przewidzenia skutki dla gospodarki i rynku. PKN Orlen, poprzez spółkę zależną, ma udziały w tym projekcie.

Warunki pogodowe i globalny kryzys

Ostateczna decyzja ma zostać podjęta po 30 września 2020 roku. Pierwotnie decyzja miała zostać wydana w trzecim kwartale tego roku. Projekt warty 10 mld dolarów miałby zacząć działać między listopadem 2024 roku a majem 2025 roku.

– Warunki rynkowe i globalny kryzys spowodowany COVID-19 wpłynęły na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej tej jesieni – powiedział dyrektor generalny Pieridae, Alfred Sorensen. Zakład LNG w Goldboro będzie dysponował dwoma ciągami skraplającymi o łącznej zdolności produkcyjnej 9,6 miliona ton rocznie. Budowa obiektu miałaby potrwać 56 miesięcy.

Pieridae ma już zawartą dwudziestoletnią umowę z niemieckim Uniperem na całą moc produkcyjną obiektu. Pieridae powiedział, że negocjuje z Uniperem, aby przedłużyć ostateczny termin decyzji inwestycyjnej do czerwca 2021 roku.

Orlen czeka

PKN Orlen posiada udziały w projekcie terminalu eksportowego LNG w Kanadzie, na wschodnim wybrzeżu. Mimo, że projekt jest realizowany, PKN Orlen studzi emocje, podkreślając, że jest mniejszościowym udziałowcem, a obecnie trwa pozyskiwanie finansowania, niezbędnego do realizacji projektu. Zabezpieczane są potencjalne kierunki dostaw surowca z terminalu.

PKN Orlen poprzez swoją spółkę córkę – Orlen Upstream Canada – posiada udziały w Pieridae Energy, która jest operatorem budowy terminalu eksportowego Goldboro LNG w Nowej Szkocji. Projekt jest zlokalizowany na wschodnim wybrzeżu Kanady i został dołączony do portfolio PKN Orlen wraz z akwizycją Kicking Horse Energy przez Orlen Upstream Canada pod koniec 2015 roku.

Obecnie PKN Orlen posiada 7,4 procent udziałów w Pieridae Energy i jest mniejszościowym udziałowcem. Ich zmniejszenie z poziomu 10,7 procent, nastąpiło w wyniku przejęcia w 2017 roku przez Pieridae Energy spółki poszukiwawczej Petrolia Inc., zarejestrowanej i działającej w prowincji Quebec.

Goldboro LNG to zintegrowany projekt obejmujący cały łańcuch – od wydobycia gazu po jego eksport. Projekt uzyskał zgody regulatorów: kanadyjskiego (The National Energy Board) oraz amerykańskiego (The Departament of Energy), które są niezbędne do budowy terminalu eksportowego.

Mimo, że Goldboro LNG posiada już najważniejsze pozwolenia regulacyjne, projekt nadal jest na bardzo wczesnym etapie. Prowadzone są prace przygotowawcze, na podstawie których zostanie podjęta decyzja inwestycyjna.

Offshore-energy/Bartłomiej Sawicki