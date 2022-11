Prezes KGHM zapowiada rewizję strategii z początku 2022 roku Alert

Prezes KGHM Tomasz Zdzikot zapowiedział rewizję strategii przyjętej na początku 2022 roku. – Nie chcemy podejmować nagłych decyzji, ale chcemy przeanalizować strategię w kontekście makroekonomii i bezpieczeństwa – powiedział podczas konferencji wynikowej.

Prezes KGHM Tomasz Zdzikot. Fot. BiznesAlert.pl

KGHM chce dokonać przeglądu strategi przyjętej na początku 2022 roku. Nowy prezes Tomasz Zdzikot zaznacza, że obecnie spółka koncentruje się na tworzeniu budżetu na 2023 rok.

– My na razie funkcjonujemy w niepełnym składzie jako zarząd. Mamy często podwójne role i czekamy na ukonstytuowanie się pełnego zarządu. Teraz koncentrujemy się na konstruowaniu budżetu na 2023 rok. To bardzo ważne, aby zbilansować wydatki, a także ambitne plany inwestycyjne. Po trzecie chcemy przejść do przeglądu strategii KGHM przyjętej na początku 2022 roku – powiedział prezes KGHM.

– Nie chcemy podejmować jakichś nagłych decyzji, ale chcemy przeanalizować strategię w kontekście makroekonomicznej czy bezpieczeństwa. To zadanie dla zarządu na następne miesiące – dodał.

Prezes Zdzikot podkreślił, że KGHM chce się skupić również na produkcji w Polsce i za granicą. – Wyniki finansowe są dobre, szczególnie w kontekście otoczenia makroekonomicznego. Pomimo zmniejszenia wartości srebra i miedzi, kurs dolara, który się umocnił, pozytywnie przełożył się na wynik spółki. Cieszymy się, że wzrosły przychody. Produkcja miedzi jest stabilna i to nas satysfakcjonuje – zaznaczył.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura