Sasin: KGHM będzie mógł dalej rozwijać się w Chile

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przebywa z wizytą w Chile. Spotkał się on m.in. ministrem finansów tego państwa Mario Marcelem, z którym rozmawiał o górnym limicie opodatkowania kopalni takich jak Sierra Gorda, w której KGHM ma 55 procent udziałów. Sasin rozmawiał także minister górnictwa Marcelą Hernández Pérez. Jednym z tematów była możliwość inwestowania przez KGHM w wydobycie litu, który jest istotnym surowcem w kontekście transformacji energetycznej.

Sierra Gorda fot. KGHM

– W trakcie wizyty i rozmów w Chile uzyskaliśmy wiele; mamy zapewnienie, że KGHM będzie mógł dalej prężnie rozwijać się w tym kraju – poinformował we wtorek wicepremier Jacek Sasin.

Wcześniej wicepremier informował, że uzyskał zapewnienie ze strony ministra finansów Chile, że polskie postulaty będą wzięte pod uwagę; zostanie wprowadzony górny limit opodatkowania, szczególnie takich firm, jak kopalnia Sierra Gorda.

– To były 3 dni owocnych rozmów. Uzyskaliśmy wiele. W wyniku szeregu spotkań z przedstawicielami rządu chilijskiego mamy zapewnienie, że KGHM będzie mógł dalej prężnie rozwijać się w Chile. Chcemy być szerzej obecni w tym regionie. Sierra Gorda to przyszłościowa inwestycja – napisał we wtorek wieczorem na Twitterze Sasin.

MAP przypomniał, że pierwotny projekt ustawy zakładał radykalne zwiększenie do 3 procent podatku górniczego od wartości wyprodukowanej miedzi (tj. od przychodów, bez uwzględnienia kosztów firmy). Eksperci ocenili, że mogłoby to bardzo negatywnie wpłynąć na cały sektor wydobywczy.

