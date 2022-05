Kloc: Zielony Ład to eksperyment ideologiczny Energetyka

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Zielony Ład jest eksperymentem ideologicznym wprowadzającym nowe, nigdzie nie testowane regulacje, które mają ogromny wpływ na każdą dziedzinę życia. Jeśli chcemy przewidzieć jego skutki za 10–15 lat, to łatwiej jest wróżyć z fusów albo kryształowej kuli, niż opierać się na dokumentach unijnych – powiedziała poseł do Parlamentu Europejskiego Izabela Kloc w rozmowie z wPolityce.pl.

– Obciążenia finansowe dla przeciętnych Europejczyków nigdy nie były dla Brukseli argumentem do rezygnowania albo ograniczania planów związanych z polityką klimatyczną. Ursula von der Leyen zapytana podczas konferencji prasowej o przyczyny wzrostu cen uprawnień ETS odpowiedziała, że kto truje ten musi słono płacić. Frans Timmermans radykalizm swoich propozycji uzasadnia moralnymi obowiązkami ludzkości. Taka jest właśnie oficjalna narracja Brukseli, emocjonalny szantaż zamiast racjonalnych argumentów – podkreśliła Izabela Kloc w wywiadzie dla wPolityce.pl.

Poseł do Parlamentu Europejskiego stwierdziła, że Zielony Ład to eksperyment ideologiczny, wprowadzający nowe, nigdzie nie testowane regulacje, które jej zdaniem mają ogromny wpływ na każdą dziedzinę życia. – Jeśli chcemy przewidzieć jego skutki za 10–15 lat, to łatwiej jest wróżyć z fusów albo kryształowej kuli, niż opierać się na unijnych dokumentach, w tym na raportach komisji ENVI. Przykładem niech będzie cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Eksperci, komentatorzy i politycy przedstawiają „mądre” prognozy, a spekulacyjny rynek pisze swoje scenariusze. Przemysł europejski musi się już mierzyć z wyzwaniem, jakim jest 100 euro za tonę CO2, choć jeszcze w czerwcu ubiegłego roku wielu analityków prognozowało, że ta magiczna bariera nie zostanie przekroczona do końca tej dekady – powiedziała.

– Reasumując, Unia Europejska, jeśli chce realizować tak ambitny projekt jak Fit for 55, powinna przygotować przepisy, które zabezpieczą wzrost gospodarczy i pozwolą utrzymać cenową równowagę w newralgicznych sektorach, aby obywatele tych zmian nie odczuli w swoich portfelach. Zamiast tego mamy chaos w każdym wymiarze: legislacyjnym, politycznym, gospodarczym, finansowym i komunikacyjnym – dodała Izabela Kloc.

izabelakloc.pl/wPolityce.pl