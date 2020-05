KO: Polska może otrzymać olbrzymie pieniądze w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Alert

Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej, która wchodzi w skład Europejskiej Partii Ludowej, zaapelowali do polskich władz o rozsądną politykę w Unii Europejskiej, szczególnie w momencie, gdy rozstrzyga się kształt europejskiego budżetu, którego Polska może być jednym z głównych beneficjentów.

Apel KO do polskich władz

– Jeżeli propozycja Komisji Europejskiej dotycząca planu naprawczego zostanie zaakceptowana, to Polska będzie mogła liczyć na około 63,8 mld euro na odbudowę gospodarczą w grantach i pożyczkach. Wesprą one dodatkowo fundusze gwarantowane Polsce w ramach nowego, wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. To oznacza, że Polska pozostanie nadal jednym z największych beneficjentów kolejnych budżetów UE. Dlatego apelujemy do rządzących: nie obrażajcie się na Unię, przeproście za słowa o wyimaginowanej wspólnocie i zacznijcie budować wiarygodność, aby móc skutecznie obronić proponowane Polakom środki – podkreślili europosłowie delegacji PO – PSL w Parlamencie Europejskim, komentując propozycję nowego, długofalowego budżetu UE.

Jerzy Buzek zwrócił jednocześnie uwagę, na możliwości związane z wdrożeniem przez Polskę programu Europejskiego Zielonego Ładu. – Polska może liczyć na olbrzymie pieniądze, wdrażając unijny program transformacji energetycznej – ma szansę otrzymać nawet jedną czwartą środków kluczowego elementu Zielonego Ładu, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To, na ile z tego skorzysta, zależeć będzie w dużej mierze od tego czy przystąpimy do realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej. Dotąd rządzący uzależniali to od odpowiedniego wsparcia finansowego. Dziś budżet Funduszu zwiększono ponad pięciokrotnie, do 40 mld euro, i jest to wielki sprawdzian dla wiarygodności Polski. Wierzę, że to się uda i nasze regiony, ich mieszkańcy, MŚP, przemysł, sektor energetyczny będą mogły z tych pieniędzy w pełni skorzystać – podkreślił Jerzy Buzek.

Europejska Partia Ludowa/Michał Perzyński