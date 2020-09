Jakóbik: Komisja robi rachunek sumienia Merkel za Nord Stream 2 (FELIETON) Energetyka

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Fot.; BiznesAlert.pl

Komisja Europejska robi rachunek sumienia Angeli Merkel i przyznaje, że zbliżenie z Rosją z użyciem Nord Stream 2 nie zmienia jej zachowania, znów przyznając rację Polakom. Europosłowie proponują sankcje wobec tego spornego projektu. Czas na ruch Berlina – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Ostpolitik nie działa jak należy albo działa inaczej od deklaracji

– Przez długi czas mieliśmy czysto ekonomiczne podejście do tego projektu. Jestem przekonana, że jest to także wysoce polityczny projekt. Jednakże zachowanie Rosji nie poprawiło się i ma nawet tendencję do pogorszenia. Nasza nadzieja na poprawę naszych relacji z pomocą tego gazociągu słabnie. Rosja nie zmieni swego podejścia z powodu infrastruktury. Musimy dlatego ponownie włączyć ten temat do szerszego zagadnienia naszych relacji z Moskwą – powiedziała gazecie Les Echos przewodnicząca Ursula von der Leyen. Warto przypomnieć, że przewodnicząca Komisji Europejskiej jest Niemką z partii kanclerz Angeli Merkel, w której zaostrza się dyskusja na temat Nord Stream 2 po otruciu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Von der Leyen powtarza polski argument o tym, że błędne jest założenie niemieckiej Ostpolitik z lat 70’ dwudziestego wieku, jakoby Sowieci, a potem Rosjanie ucywilizowali relację z Europą po zacieśnieniu więzi ekonomicznych. To założenie naiwne bądź wyrachowane, bo Federacja Rosyjska kontynuuje politykę szkodliwą dla Unii Europejskiej i NATO, tak jak mówi przewodnicząca Komisji. Polska używa tej argumentacji od lat. Słowa von der Leyen są zatem głównie uderzeniem w retorykę Angeli Merkel, która dalej przekonuje wbrew faktom, że Nord Stream 2 to projekt czysto ekonomiczny.

Tymczasem Parlament Europejski zaproponował szereg działań przeciwko Rosji w odpowiedzi na jej agresywne zachowanie. Na liście propozycji znalazła się także tak zwana „ustawa Magnickiego”, o której mówiła von der Leyen w dorocznym wystąpieniu na temat stanu Unii. Posłowie do PE proponują między innymi listy firm wspierających reżim na Kremlu, które byłyby objęte sankcjami unijnymi. Znalazłyby się na niej pewnie Gazprom mający dostarczać gaz przez Nord Stream 2 oraz firma Nord Stream 2 AG należąca do niego w stu procentach, która jest operatorem projektu. Do rozważenia pozostaje, czy trafiłyby tam spółki europejskie wspierające finansowo sporny projekt jak niemiecki Uniper czy francuskie Engie. Paryż w ostatnim czasie zaostrzył retorykę w sprawie Nord Stream 2. Berlin utrzymuje kurs na obronę tego przedsięwzięcia pomimo debaty politycznej w kraju. Ewentualne sankcje mogłyby także uniemożliwić certyfikację lub ubezpieczenie Nord Stream 2, uniemożliwiając jego pracę, tak jak sankcje USA blokują tankowce próbujące dostarczać ropę do Wenezueli.

Nowe kłamstwa w miejsce starych?

Doniesienia Die Zeit o rzekomej ofercie Berlina dla Waszyngtonu mającej polegać na inwestycji w terminale LNG do odbioru gazu skroplonego z USA w zamian za wycofanie sankcji amerykańskich wobec Nord Stream 2 to znów naiwność lub wyrachowanie. Opór wobec spornego projektu w USA i poza nimi nie wynika z pobudek ekonomicznych i chęci sprzedaży gazu spoza Rosji. Wynika on z faktu, że Nord Stream 2 zagraża wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz NATO. Dlatego Berlin nie przekona Waszyngtonu mglistą wizją importu kilku mld m sześc. LNG, które i tak już trafia coraz większym strumieniem do Europy przez Polskę. Jego deklaracje w tej sprawie mogą poza tym wypadać niewiarygodnie wobec planu utylizacji Nord Stream 2 przez 50 lat, w tym do dostaw wodoru.