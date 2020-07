Komisja Europejska otwiera konsultacje publiczne dotyczące odnawialnej energii morskiej Alert

Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie swojej przyszłej strategii UE w zakresie morskich odnawialnych źródeł energii, która zostanie przyjęta jeszcze w tym roku. Strategia ma wspierać rozwój i integrację morskich źródeł energii UE, aby wesprzeć nasze ambicje klimatyczne na lata 2030 i 2050.

Strategia przedstawi nowy model wykorzystania potencjału odnawialnej energii morskiej w Europie. – Jest to kluczowa część Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu odbudowy UE w ramach instrumentu NextGenerationEU, ponieważ pomoże w tworzeniu miejsc pracy i pobudzeniu inwestycji w miarę wdrażania czystych nowych technologii w całej UE. Zwiększenie krajowej produkcji energii pomoże zapewnić naszym obywatelom energię po przystępnych cenach oraz zwiększy odporność Europy i bezpieczeństwo dostaw – czytamy w komunikacie.

– Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., Musimy dwudziestokrotnie zwiększyć produkcję energii morskiej w UE. Oznacza to ułatwienie budowy dużych morskich parków wiatrowych w sposób przyjazny dla środowiska. Musimy również wykorzystać potencjał innych odnawialnych źródeł, takich jak morska energia słoneczna, a także nowe możliwości energii pływów i oceanów – powiedziała Komisarz ds. Energii Kadri Simson. Morska energia odnawialna obejmuje kilka źródeł energii i różne technologie, w tym głównie morską energetykę wiatrową. Konsultacje społeczne potrwają do 24 września.

Potencjał

Zakres strategii obejmuje wszystkie morza europejskie: Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne i Morze Czarne oraz Ocean Atlantycki. Potencjał morskiej energii odnawialnej w Europie jest duży. Tylko w najbardziej rozwiniętej z tych technologii w morskich farmach wiatrowych Komisja przewiduje ponad 250 GW mocy zainstalowanej. Z kolei energia z fal mórz i oceanów zgodne z prognozami IRENA osiągnie 10 GW do 2030 roku. Unia Europejska, która jest światowym liderem w dziedzinie technologii wykorzystujących energię mórz i oceanów, ma szansę, by do 2050 roku wkład źródeł morskich w produkcję energii elektrycznej osiągnął poziom 35 procent.

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki