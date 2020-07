Ruszają konsultacje unijnej mapy drogowej dla morskiej energetyki wiatrowej Alert

Farma wiatrowa Hornsea. Fot. Wikimedia Commons

Komisja Europejska opublikowała plan działania i rozpoczęła publiczne konsultacje w ramach przygotowań inicjatywy dotyczącej wykorzystania potencjału morskiej energii odnawialnej w Europie.

W ramach europejskiego Nowego Zielonego Ładu, Komisja określiła znaczenie uzgodnienia nowego podejścia do wykorzystania europejskiego potencjału morskiej energii odnawialnej w sposób zrównoważony. Zmieniony program prac Komisji potwierdził, że europejska strategia dotycząca morskiej energetyki odnawialnej zostanie opublikowana do końca 2020 roku. Jej celem będzie nadanie strategicznego kierunku ambitnemu rozwojowi i integracji tego rodzaju energii do 2030 roku oraz do 2050 roku.

Mapa drogowa przedstawia różne etapy tego procesu, a UE dzisiaj otworzyła czterotygodniowy okres na publiczne konsultacje na temat tej mapy drogowej. Komisja rozpoczęła także szersze konsultacje społeczne na temat różnych elementów, które obejmie ta inicjatywa. Celem jest zebranie opinii na temat koncepcji od wielu zainteresowanych stron, od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje edukacyjne, grupy konsumentów, organizacje badawcze i innowacyjne. Konsultacje będą otwarte przez 10 tygodni.Ogólnym celem tej inicjatywy jest ułatwienie różnym formom morskiej energii odnawialnej – w szczególności morskiej energii wiatrowej, ale także energii pływów i oceanów – wykorzystanie ich potencjału w najbardziej wydajny i konkurencyjny sposób, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.

Zakres strategii obejmuje wszystkie morza europejskie, Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne i Morze Czarne oraz Ocean Atlantycki.

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki