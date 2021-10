Komisja przyjmuje postulaty Polski: rezerwa strategiczna gazu, ocena rynku emisji CO2 i atom w taksonomii Alert

Ursula von der Leyen. Fot. Twitter

Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania na rzecz walki z kryzysem energetycznym. Ma zbadać możliwość stworzenia strategicznych rezerw gazu w Unii Europejskiej, wspólnych zakupów gazu, intensywniejszego kontaktu z dostawcami i przyspieszenia prac na rzecz zwiększenia ilości połączeń energetycznych w Europie. Polska postulowała część z nich wraz z innymi krajami członkowskimi.

– Wiemy, że kryzys energetyczny to zjawisko globalne. Musimy jednak wprowadzić pewne rozwiązania w Europie – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej. – Musimy wesprzeć wrażliwych odbiorców i firmy. Państwa członkowskie to robią. Prawie 20 z nich podjęło lub ogłosiła różne działania. To są rozwiązania krótkoterminowe. Długoterminowo ustaliliśmy, że zbadamy w jaki sposób ustanowić strategiczne rezerwy gazu, możliwość wspólnych zakupów, zintensyfikujemy nasze kontakty z różnymi dostawcami, w celu dywersyfikacji źródeł dostaw i musimy przyspieszyć prace na rzecz budowy nowych połączeń – tłumaczyła. – Musimy zbadać funkcjonowanie rynku energii i gazu w Europie, a także rynek uprawnień do emisji CO2 EU ETS. Przekażemy informacje na temat naszych ustaleń jeszcze w tym roku przy kolejnej okazji, kiedy ten temat znajdzie się w agendzie Rady Unii Europejskiej – zapowiedziała Ursula von der Leyen. To realizacja postulatu Polski i kilku innych krajów obawiających się spekulacji cenami uprawnień do emisji.

– To oczywiste, że potrzebujemy więcej OZE i czystej energii. Fotowoltaika jest 10 razy tańsza niż dekadę temu. Morska energetyka wiatrowa, chociaż niestabilna, jest 50 razy tańsza niż dekadę temu. To droga, którą powinniśmy podążać w tym kierunku, bo to źródła lokalne dające dużo niezależności – przekonywała przewodnicząca. – Potrzebujemy też stabilnych źródeł jądrowych i gazu ziemnego do transformacji. Komisja Europejska ogłosiła, że przedstawi zbiór regulacji zwanych taksonomią – dodała, odnosząc się do przepisów określających które inwestycje są zrównoważone i zasługują na finansowanie banków. Polska, Francja i inne kraje opowiedziały się za wpisaniem tam atomu oraz gazu.

Rada Unii Europejskiej spotka się na szczycie nadzwyczajnym 26 października, by omówić propozycje przedstawione przez Komisję.

Wojciech Jakóbik