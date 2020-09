Komisja wspiera uniezależnienie Europy od surowców do magazynów energii z importu Elektromobilność

Marosz Szefczovicz. Fot. Komisja Europejska

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw relacji międzyinstytucjonalnych i strategicznego planowania Marosz Szefczovicz zdradził, że Europa będzie w stanie zmniejszyć zależność od surowców strategicznych spoza jej granic.

– Europa zawsze będzie stała na stanowisku, że wolny handel jest ważny. Można dywersyfikować źródła dostaw, przyjrzeć się możliwości wykorzystania zasobów wewnętrznych – mówił Szefczovicz. – Chcemy uniknąć możliwie w największym stopniu trudnych sytuacji. Sojusz na rzecz elektromobilności i baterii to świetny przykład współpracy europejskiej. Mamy już 100 mld euro zainwestowanych w ten łańcuch wartości. W zeszłym roku wydaliśmy 60 mld wyłącznie na rynku europejskim. W tym roku już 25 mld. To jest dwukrotnie więcej niż zainwestowały Chiny w ten sektor. To skala porównania pokazująca możliwości dostarczania krytycznych surowców w Europie.

– Mamy ambitne projekty związane z litem, którego będziemy potrzebować nawet 60 razy więcej niż obecnie. Projekty z udziałem Czech i Francji, w których odkryto całkiem spore zasoby lity, zakładają, że do 2050 roku pokryją one około osiemdziesiąt procent popytu producentów baterii – wyliczał Szefczovicz.

Wojciech Jakóbik