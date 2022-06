Kommiersant: Sankcje unijne utrudnią logistykę sprzedaży ropy rosyjskiej Alert

Według Kommiersanta, sankcje Unii Europejskiej utrudnią sprzedaż ropy rosyjskiej do klientów spoza Europy.

Zbiornikowiec Umlma fot. Unimot

Wpływ na to będą miały sankcje nałożone na ubezpieczanie zbiornikowców transportujących rosyjski surowiec do klientów spoza Europy. Stan ten może spowodować, że firmy czarterujące statki na potrzeby transportu rosyjskiej ropy zrezygnują z oferowania swoich jednostek rosyjskim firmom. To z kolei zwiększy ceny frachtu dla Rosjan, a obniży ceny dla innych dostawców ze względu na zwiększoną flotę wolnych tankowców na rynku.

Według Kommiersanta, klienci z Indii, którzy chcą zwiększyć zakupy ropy rosyjskiej, będą wymuszać na rosyjskich firmach energetycznych poniesienia dodatkowych kosztów logistycznych, co dodatkowo obniży zarobek rosyjskich koncernów. Dodatkowo, koncerny te będą musiały sprzedawać swój surowiec z jeszcze większym dyferencjałem w stosunku do innych gatunków ropy.

Jak informuje gazeta, doprowadzi to finalnie do obniżenia wydobycia ropy w Rosji, zwłaszcza w polach nastawionych na eksport w kierunku Europejskim m.in. na złożach Prirazemlnoje i Nowoportowjskoje należące do Gazprom Nieft oraz Trebs i Pole Titow należące do Rosnieftu. Według wicepremiera Rosji Aleksandra Nowaka, odpowiedzialnego za sektor węglowodorowy spadek wydobycia w Rosji do końca roku sięgnie ośmiu procent, do 480 mln ton.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski