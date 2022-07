Wiadomo już gdzie staną komponenty pływającego gazoportu w Polsce Alert

Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”. Jej celem jest budowa nowej infrastruktury w porcie gdańskim. Szczególnie falochronu i toru wodnego dla jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego – FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit). Na inwestycję ma zostać przekazanych 856 mln zł.

Terminal Hrvatska. Pływający terminal LNG. Fot.: INEA/Komisja Europejska

– Inwestycja w rozbudowę infrastruktury w gdańskim porcie będzie realizowana w związku z inną inwestycją, polegającą na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. Falochron jest potrzebny to tego, aby tę jednostkę regazyfikacyjną uruchomić – powiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Rozładunek LNG

W ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 metrów i obiekty mu towarzyszące. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU). Program ma przyczynić się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

Pływający terminal gazowy

Jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) to pływający tankowiec, wyposażony w urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Polska planuje zwiększyć planowaną przepustowość pływającego terminalu gazu skroplonego w rejonie Gdańska do co najmniej 12 mld m sześc. z planowanych pierwotnie sześciu mld m sześc. Pływający terminal LNG w Gdańsku i dodatkowe odcinki gazociągów, które wyprowadzą pochodzący z niego gaz do polskiego systemu, będą gotowe w 2025 roku. Początkowo oddanie inwestycji do użytkowania było planowane w perspektywie 2027/2028 roku.

Trójmiasto.pl/Jakub Sadowski