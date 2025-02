Producenci baterii do samochodów elektrycznych notują spadek sprzedaży

Południowokoreańskie firmy LG Energy Solution, SK On i Samsung SDI poinformowały o załamaniu rynku sprzedaży baterii do samochodów. Firmy mają łącznie 18,4 procent udziału na rynku światowym, co oznacza spadek o 4,7 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Baterie producentów sprzedają się gorzej z powodu kryzysu sprzedażowego samochodów elektrycznych w Europie i USA. Według danych południowokoreańskich analityków rynku, baterie Samsunga są głównie dostarczane zakładom BMW. Kolejnymi odbiorcami są firmy Rivian z USA i Audi z Niemiec.

BMW montuje południowokoreańskie baterie w modelach i4, i5, i7 i iX. Tylko BMW i5 utrzymało poziom sprzedaży. Pozostałe samochody zanotowały spadek sprzedaży.

Podobnie wygląda tow przypadku Audi, które odnotowało spadek sprzedaży modelu Q8 e-tron z baterią od Samsung SDI, który wyniósł 30,9 procent rok do roku.

W 2024 roku najważniejszym producentem baterii do samochodów elektrycznych był chiński producent CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). Jego udział w rynku to 37,9 procent.

Koreański producent LG Energy Solution, który produkuje część baterii w zakładzie we Wrocławiu, miał w 2024 roku 10,8 procent udziałów na rynku globalnym.

Berliner Zeitung / Aleksandra Fedorska