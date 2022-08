Ciech kontynuuje dotychczasową produkcję w dobie kryzysu energetycznego Alert

Ciech nie rozważa wstrzymania produkcji w związku z sytuacją na rynku gazu. Dopóki spółka daje radę zmieścić koszty produkcyjne w cenę produktu końcowego, produkcja będzie kontynuowana na dotychczasowym poziomie.

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne "Soda-Mątwy" w Inowrocławiu, w składzie Ciech Soda Polska S.A. Autor: Pit1233 Źródło: Wikicommons

Ciech omija panujący kryzys

– Dopóki jesteśmy w stanie odzwierciedlić rosnące ceny gazu w cenach produktów, co nam się udaje i nie widzimy tutaj na razie żadnych przesłanek, żeby miało się to zmienić, to kontynuujemy produkcję i na razie nie mamy sygnałów od klientów o zmniejszonym popycie – powiedział prezes Dawid Jakubowicz.

Zarząd zapytany także o możliwość braku gazu dla zakładów przemysłowych w Polsce i w Niemczech również nie wskazywał powodów do obaw. – My to ryzyko mamy trochę ograniczone po pierwsze tym, że jesteśmy elektrociepłownią systemową, (…) dwa, ciepło idzie też do lokalnych mieszkańców. Po trzecie produkty nasze z zakładu sodowego są dostarczane do kluczowych gałęzi przemysłu, farmaceutycznego i spożywczego. Po czwarte, jedna trzecia niezbędnej energii pochodzi już z instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Ostatni argument, nasi klienci produkują w trybie ciągłym, stąd odcięcie ich od gazu, czy sody powodowałoby ogromne straty capeksowe ponieważ musieliby wyłączać piece – argumentował Jakubowicz

– Jeżeli chodzi o fabryki w Polsce, gaz jest z lokalnego źródła, zaazotowany. Dodatkowo, żeby go spalać trzeba mieć specjalną instalację dostosowaną do tego, a każdy ją ma. Nasze ryzyko szacujemy jako małe – dodał.

Spółka Ciech S.A notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 roku. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej oraz największym producentem soli warzonej w Polsce.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka