Gawin: Należy interweniować na rynku energii tak, by nie uciekła za granicę Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki opowiada się za interwencją na rynku energii, która wspiera klienta końcowego, ale nie zaburza sytuacji na skalę europejską, żeby energia nie uciekała z obrotu w Polsce. – Interwencja w rynek hurtowy mogłaby sprawić, że energia zacznie uciekać – ocenił prezes Rafał Gawin.

Linie wysokiego napięcia. Fot. pixabay.com

– Zwracamy uwagę na to, że widzimy uzasadnienie do wprowadzania pewnych działań osłonowych, szczególnie w obszarze taryfowanym, którym my się zajmujemy – przyznał Rafał Gawin. – Interwencja w rynek ma uzasadnienie, ale powinna być wycelowana w klienta końcowego, a nie rynek. Zamrożona cena energii też jest wymierzona w klienta, a nie w rynek hurtowy – dodał. Jego zdaniem interwencja w cenę paliwa zakłóci funkcjonowanie rynku energii w Europie.

– Prąd płynie z obszaru o niskiej cenie do tego o wyższej. Interwencja w ten sposób mogłaby sprawić, że energia zacznie uciekać. Mówimy więc o tym, by nie interweniować bezpośrednio w rynek hurtowy – powiedział prezes URE.

Opracował Wojciech Jakóbik