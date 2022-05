Prezydent jedzie do Egiptu, aby rozmawiać o kryzysie żywnościowym i energetyce Alert

– Prezydent Andrzej Duda razem z Pierwszą Damą spędzą kolejne dni w Egipcie. Jednym z najważniejszych tematów, który ma być dyskutowany podczas wizyty spotkań prezydenta Dudy z dyplomacją Egipską jest kryzys żywnościowy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. – Wiemy, że Egipt jest całkowicie uzależniony od importu z Ukrainy i Rosji, i poszukuje form wsparcia – powiedział zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik. Prezydent Duda dodał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskim poprosił go o to by „poruszył kilka ważnych dla Ukrainy tematów”.

Andrzej Duda na Forum Ekonomicznym w Krynicy (KPRP)

– Mam nadzieję, że dzięki tej wizycie stosunki polsko–egipskie będą się rozwijać w wielu sektorach – mówił w niedzielę w polskiej ambasadzie w Kairze prezydent Andrzej Duda.

Dziś o godzinie 11.00 para prezydencka zostanie powitana przez prezydenta Egiptu Abd el-Fataha es-Sisiego oraz pierwszą damę. Odbędzie się spotkanie z premierem Mustafą Madbulim po czym nastąpi oficjalne otwarcie Polsko-Egipskiego Forum Gospodarczego.

– O ile w Davos Prezydent rozmawiał z tymi, którzy mają pieniądze i wpływy, żeby wywrzeć nacisk na Rosję, to w Egipcie będzie rozmawiał z tymi, którzy są ofiarami tej wojny. Jak zaznaczył, przyczyną kryzysu jest blokada eksportu ukraińskiego zboża – powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Polska ma wspierać Ukrainę w sporcie między innymi pomagając w infrastrukturze i logistyce przesyłu produktów. Ukraina jest jednym z najważniejszych źródeł pszenicy dla Egipcjan, dlatego tak ważne jest znalezienie rozwiązania tej sytuacji. – Być może, że państwa płody rolne, to co w tym roku zbierzecie państwo z pól, trafi do Afryki, do Ameryki Południowej, do wielu innych miejsc, gdzie będzie ratowało życie – powiedział Andrzej Duda.

Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że w poniedziałek 30 maja po południu planowane jest uzgodnienie nowego pakietu sankcji wobec Rosji. Jest przekonany, że kraje Unii Europejskiej w końcu będą w stanie osiągnąć porozumienie w sprawie embarga na ropę rosyjską.

Borrell zauważył, że Europa musi „podjąć jednogłośną decyzję”. – Negocjacje odbyły się wczoraj po południu i będą kontynuowane dziś rano i przez cały dzień. Myślę, że po południu będziemy mogli zaproponować szefom państw członkowskich porozumienie – powiedział szef dyplomacji UE.

Polityk wątpi również, aby sankcje nie dotknęły sektora naftowego przez weto Węgier. – Uważam, że będzie pełne porozumienie – powiedział.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej od ponad miesiąca rozmawiają o szóstym pakiecie sankcji, który w założeniu, ma być najsilniejszym z dotychczasowych restrykcji gospodarczych wobec Rosji. Poza sankcjami na sektor bankowy i finansowy, UE planuje wprowadzić embargo na ropę rosyjską. Dotychczas nie udało się osiągnąć porozumienia ze względu na sprzeciw Węgier, które tłumaczą swoją niechęć uzależnieniem od ropy rosyjskiej.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/Maria Andrzejewska/Mariusz Marszałkowski