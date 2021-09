Kurtyka: Konkrety w sprawie budowy elektrowni jądrowej pojawią się w połowie 2022 roku Atom

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. / Fot. Mariusz Marszałkowski

– Jest intencja stron, aby wybudować elektrownię jądrową według technologii amerykańskiej, co zostało potwierdzone umową, dającą nam 18 miesięcy na pogłębione prace. W połowie 2022 roku będą konkrety ws. budowy elektrowni – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

W piątek Michał Kurtyka w rozmowie z Polsat News był pytany o wizytę w Polsce sekretarz energii USA Jennifer Granholm i o to, czy jej obecność jest potwierdzeniem, że Polska i Stany Zjednoczone zbudują wspólnie elektrownię jądrową. – Jest taka intencja stron, została potwierdzona w postaci umowy międzynarodowej, która daje nam 18 miesięcy na pogłębioną pracę w obszarze finansowym i technicznym. To są bardzo złożone kwestie, wczoraj i przedwczoraj rozmawialiśmy długo z panią sekretarz Jennifer Granholm. Odnotowaliśmy postęp, ale to jest proces, który rządzi się swoim kalendarzem. W połowie przyszłego roku będziemy mieć konkrety – powiedział Michał Kurtyka.

Polska Agencja Prasowa przypomina, że w lutym 2021 roku weszła w życie wynegocjowana i podpisana umowa międzyrządowa z USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Na jej mocy przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi, przygotują propozycje struktury finansowania programu energetyki jądrowej. Końcowy raport koncepcyjno-wykonawczy stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych – czytamy.

Na mocy umowy obie strony ustaliły, że w czasie 18 miesięcy od jej podpisania zostanie przygotowany raport dla polskiego rządu, nad którym obecnie pracują amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel – podaje PAP.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku zakłada się, że pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW zostanie uruchomiony w 2033 roku.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura