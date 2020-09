Kurtyka: Polska buduje sojusz offshore’owy. Sukces z Morza Północnego można powtórzyć na Bałtyku Energetyka

Na Pomeranian Offshore Wind Conference minister klimatu Michał Kurtyka mówił o polskich planach rozwoju morskich farm wiatrowych.

– Morska energetyka wiatrowa to jedna z dwóch filarów polskiej transformacji energetycznej na którą postawiliśmy. To wymiar strategiczny, długoletni i osadzony w ogromnym potencjalne Morza Bałtyckiego. Polska będzie jednym z beneficjentów – powiedział minister klimatu.

Kurtyka podkreślił, że otwiera to szansę przed polską gospodarką. – To ponad 120 mld zł, które doprowadzą do powstania od 8-11 GW mocy zainstalowanej do 2040 roku na polskim wybrzeżu. To koło zamachowe polskiej gospodarki. Nasz kraj oczekuje na impuls rozwojowy – powiedział. Dodał on, że Polska chce integrować sektor na Bałtyku. – Nasi koledzy na Morzu Północnym zrobili już bardzo wiele. Teraz mogą oni zbudować taki potencjał na Bałtyku. Na Bałtyku są dobre warunki wietrzne i możliwości pod względem dna i lokowania takich instalacji. Podpisanie deklaracji bałtyckiej to symbol pokazujący, że Polska ma szasnę na rozwój nowej branży – mówił.

Deklarację podpiszą rządy Danii, Szwecji, Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy Estonii, a Komisja Europejska będzie zapleczem i sekretariatem tego porozumienia.

Opracował Bartłomiej Sawicki