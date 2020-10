Lerta pomoże PGNiG poprawić efektywność energetyczną Alert

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGNiG poinformowało, że wspólnie z firmą Lerta stworzy koncepcję platformy do monitoringu i systemowego zarządzania energią w budynkach biurowych swojej centrali w Warszawie.

Etapy projektu

PGNiG podaje, że opracowanie koncepcji platformy będzie pierwszym etapem realizacji projektu Building Management Platform (BMP). Spółka chce zaprojektować i wdrożyć systemowe rozwiązania oparte o narzędzia informatyczne poprawiające efektywność zarządzania ciepłem, energią elektryczną i chłodem w swoich obiektach biurowych. Projekt Building Management Platform to jeden z integralnych elementów Programu Poprawy Efektywności Energetycznej w Grupie Kapitałowej PGNiG.

– Program Poprawy Efektywności Energetycznej w Grupie Kapitałowej PGNiG to nasza odpowiedź na rosnącą potrzebę racjonalnego i zrównoważonego wykorzystywania energii oraz surowców energetycznych służących do jej wytworzenia, a co za tym idzie ochrony klimatu i zasobów naturalnych – podkreślił Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju. – Chcemy też zwiększyć i urozmaicić produkty z obszaru efektywności energetycznej dla naszych klientów biznesowych i indywidualnych – dodał.

PGNiG posiada certyfikowany System Zarządzania Energią wdrożony w obiektach biurowych i technologicznych spółki. Jednym z pierwszych efektów jego funkcjonowania są m.in. przeglądy energetyczne, które wykazały zasadność monitorowania i zarządzania bieżącym zużyciem mediów w biurach. To skłoniło PGNiG do uruchomienia projektu BMP. Eksperci Lerta zaprojektują spójny model zarządzania energią w budynkach biurowych spółki. W trakcie prac systematycznie będą identyfikować też przedsięwzięcia, których realizacja pozwoli na poprawę efektywności energetycznej całego kompleksu biurowego przy ul. M. Kasprzaka w Warszawie.

– Przed nami kolejny, bardzo interesujący rozdział we współpracy z PGNiG – powiedział Borys Tomala, prezes zarządu Lerta. – Cieszymy się, że nasza propozycja została tak wysoko oceniona i że będziemy mieli okazję współtworzyć koncepcję zarządzania energią wraz z liderem rynku, który ambitnie odpowiada na konieczność poprawy efektywności energetycznej i wdrożenia w tym celu nowoczesnych technologii – zaznaczył.

Poznańska spółka Lerta, specjalizująca się w rozwiązaniach na rzecz nowoczesnej energetyki, jeszcze jako startup brała udział w programie akceleracyjnym dla młodych firm realizowanym w 2018 roku przez PGNiG i MIT Enterprise Forum Poland. Teraz odnowiła współpracę i powróciła z nową ofertą biznesową, pokonując inne podmioty w postępowaniu zakupowym.

PGNiG/Jędrzej Stachura