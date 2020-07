Dostawca akumulatorów dla Tesli i Volkswagena rośnie w siłę Alert

Model 3. Fot. Tesla

LG Chem, dostawca akumulatorów do pojazdów elektrycznych między innymi dla Tesli i Volkswagena podał, że spodziewa się wzrostu rentowności w swojej branży akumulatorów w drugiej połowie roku, co pomoże w wzroście wartości jego akcji o prawie 10 procent.

LG Chem rośnie w siłę

– Spodziewamy się, że sprzedaż wzrośnie, a rentowność pozostanie na wysokim poziomie dzięki większym dostawom pojazdów elektrycznych do europejskich producentów samochodów i zwiększonej sprzedaży cylindrycznych akumulatorów elektrycznych – podał LG Chem. Firma nie wspomniała o Tesli, ale dostarcza małe cylindryczne baterie do chińskich modeli producenta. Dział rozwiązań energetycznych LG Chem, który produkuje akumulatory do smartfonów i samochodów, osiągnął zysk operacyjny w drugim kwartale, częściowo dzięki poprawie produktywności w polskiej fabryce, która obsługuje klientów europejskich, takich jak Volkswagen i Audi. LG Chem poinformował również, że wskaźniki wykorzystania fabryk wróciły do ​​normy od maja po tym, jak wybuch koronawirusa doprowadził do tymczasowego zawieszenia fabryk u producentów samochodów w USA i Europie.

Prezes Tesli, Elon Musk, powiedział, że firma rozszerzy swoją działalność o Panasonic, CATL i LG Chem, dodając, że prawdziwym ograniczeniem jej wzrostu jest produkcja ogniw akumulatorowych po przystępnej cenie. Stwierdził on, że fabryki Tesli w Szanghaju będą produkować niektóre sedany Model 3 z tak zwanymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LFP).

Reuters/Michał Perzyński