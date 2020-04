Litewski terminal LNG jest ważnym ogniwem bałtyckiej integracji energetycznej Alert

W pierwszym kwartale 2020 roku za pośrednictwem terminala LNG w Kłajpedzie (FSRU) na Litwę zostało sprowadzone 76 procent gazu – poinformował litewski operator sieci przesyłowych Amber Grid.

Litewski FSRU na pełnych obrotach

Pozostałe 24 procent zostało sprowadzone przy wykorzystaniu gazociągów z Białorusi i Łotwy.

– Po raz pierwszy gaz z terminala LNG w Kłajpedzie zdominował całkowity przepływ gazu w pierwszym kwartale bieżącego roku i przewyższał wolumen gazu sprowadzonego gazociągami. LNG zawsze był bardziej konkurencyjny w ciepłych miesiącach roku, ale tej zimy cena gazu była szczególnie atrakcyjna – powiedział Nemunas Biknius, dyrektor generalny Amber Grid.

Podczas pierwszego kwartału Litwa sprowadziła ok. 730 mln m sześc. gazu (wyłączając gaz dostarczony na potrzeby Obwodu Królewieckiego). To oznacza dziewięcioprocentowy spadek względem analogicznego czasu w 2019 roku. Litwa skonsumowała 700 mln m sześc. gazu, pozostałe 30 mln m sześc. zostało przesłanych do Łotwy.

Do Obwodu Królewieckiego za pośrednictwem systemu przesyłowego Litwy zostało przesłane około 790 mln m sześc. gazu. Oznacza to spadek o cztery procent względem pierwszego kwartału 2019 roku.

Mapa drogowa integracji rynków energetycznych

20 kwietnia ministerstwa energetyki, urzędy regulacyjne i operatorzy systemów przesyłowych Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii zgodzili się na przyjęcie mapy drogowej do przyszłej integracji rynków energetycznych tych państw. Ten wspólny regionalny rynek gazu będzie pierwszą transgraniczną fuzją rynku gazu w UE, obejmującą cztery kraje. Wzmocni to bezpieczeństwo dostaw w regionie, silnie uzależnionym od importowanego gazu.

Integracja rynku jest szansą dla państw bałtyckich i Finlandii na czerpanie korzyści z ich obecnej i przyszłej infrastruktury, takiej jak magazyny gazu, terminale LNG, gazociągi Balticconnector oraz Gas Interconnection Polska–Litwa (GIPL). Usunie wiele pozostałych podziałów między czterema stosunkowo małymi i odrębnymi rynkami krajowymi, przyciągając dostawców i znacznie zwiększając konkurencję. Terminal LNG w Kłajpedzie wpisuje się w te założenia.

