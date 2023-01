Wybuch gazociągu do magazynu gazu państw bałtyckich z nieznanych przyczyn Alert

Doszło do wybuchu jednej z nitek gazociągu łączącego Litwę i Łotwę. Gaz płynie dalej szlakiem alternatywnym, nie ma na razie informacji o przyczynach.

Magazyn gazu Incukalns. Fot. Conexus Baltic Grid

Operator gazociągów na Litwie Amber Grid informuje o eksplozji jednej z dwóch nitek gazociągu, który doprowadza gaz na północną część tego kraju i do Łotwy, gdzie znajduje się jedyny magazyn gazu w krajach bałtyckich Incukalns.

Amber Grid zastrzega, że nie ma dotąd ustaleń na temat przyczyn zdarzenia, ale dostawy gazu są świadczone nadal szlakiem alternatywnym. Warto przypomnieć, że jesienią 2022 roku doszło do szeregu incydentów w energetyce na czele z sabotażem gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji do Niemiec, za który odpowiadają nieznani sprawcy. Od tego czasu NATO, do którego należą Litwa i Łotwa, przygląda się uważniej bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.

Amber Grid/Wojciech Jakóbik