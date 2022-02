Litwa zaprasza Polskę na zakupy LNG Alert

FSRU w Kłajpedzie. fot. kn.lt

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa rozmawiała z wiceminister energetyki Litwy Dalią Garbalyauskaite w sprawie udziału Polaków w akcji przepustowości długoterminowych terminalu pływającego FSRU w Kłajpedzie.

Aukcja ruszy tego lata i będzie oferować kontrakty długoterminowe na wykorzystanie przepustowości FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) na potrzeby importu gazu skroplonego przez Litwę przez 5-10 lat. Gazociąg Polska-Litwa ma być gotowy w połowie 2022 roku, odcinek litewski został ukończony w listopadzie 2021 roku. Ten szlak może pozwolić na dostawy gazu przez Litwę do Polski.

Przepustowość FSRU na Litwie to około 4 mld m sześc. rocznie. GIPL ma mieć przepustowość 2,4 mld m sześc. rocznie w kierunku Polski. Może on być kolejnym źródłem dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, która prognozuje wzrost zapotrzebowania z obecnych około 20 do ponad 30 mld m sześc. w 2030 roku i nie chce podpisywać nowego kontraktu długoterminowego z rosyjskim Gazpromem.

Neftegaz.ru/Wojciech Jakóbik