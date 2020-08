UE chce wprowadzić rozwiązania, które zmniejszą emisje CO2 z lotnictwa Alert

Unia Europejska rozważa wprowadzenie rozwiązań, które zmusiłyby linie lotnicze do stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska paliw, ponieważ stara się ograniczyć wpływ lotnictwa na klimat.

Emisje CO2 z lotnictwa

Chociaż kryzys związany z koronawirusem zmniejszył w tym roku emisje z podróży lotniczych, emisje CO2 z lotów w Europie rosły każdego roku w latach 2013-2019, a sektor ten jest daleko od celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby temu zaradzić, Komisja Europejska planuje skłonić linie lotnicze do stosowania paliw o niższej zawartości węgla – takich jak płynne zaawansowane biopaliwa i paliwa wytwarzane z odnawialnej energii elektrycznej zamiast nafty.

W konsultacjach rozpoczętych w środę Komisja przedstawiła możliwości takiego rozwiązania, w tym ustalenie kwot dla linii lotniczych na wykorzystanie pewnej ilości paliw zrównoważonych oraz zobowiązanie przemysłu paliwowego do ich minimalnej produkcji. Inne opcje obejmują europejski system handlu uprawnieniami do emisji paliw, europejskie przetargi na zrównoważoną produkcję paliw lub nowy system akredytacji „zielonych linii lotniczych”. Paliwa zrównoważone stanowią niewielki, 0,05-procentowy udział w zużyciu paliwa lotniczego w UE i są utrudnione przez wysokie koszty w porównaniu z konwencjonalną naftą oraz brak popytu wśród linii lotniczych. Komisja stwierdziła również, że opcja podatku naftowego również jest możliwa i przyznała, że ​​brak takiego podatku przyczynił się do powstania luki cenowej między zrównoważonymi paliwami do silników odrzutowych a naftą.

Holandia, Niemcy, Francja, Belgia i Dania wezwały UE do opodatkowania lotnictwa w celu ograniczenia wpływu tego sektora na środowisko, ale kwestia ta byłaby trudna do wdrożenia. Podatki UE muszą być ustalane jednogłośnie, co oznacza, że ​​jeden kraj może je zawetować.

Reuters/Michał Perzyński