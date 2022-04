Łukoil zmienia prezesa po prawie 30 latach przez sankcje Wielkiej Brytanii Alert

Rafineria. Fot. Łukoil

Wagit Alekperow, prezes rosyjskiego koncernu naftowego Łukoil, złożył rezygnację z zajmowanej funkcji i zrzekł się wszystkich pełnomocnictw w zarządzaniu spółką. Tydzień wcześniej został wpisany na listę sankcyjną przez rząd Wielkiej Brytanii.

Alekperow był prezesem i jednocześnie założycielem największego prywatnego koncernu naftowego w Rosji od kwietnia 1993 roku. Na jego stanowisku zastąpił go dotychczasowy wiceprezes Wadim Worobjow. Decyzja dotychczasowego prezesa była podyktowana faktem wpisania go na listę sankcyjną przez Wielką Brytanie. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii i zablokowanie wszystkich aktywów w tym kraju. Akcje LUKOIL są notowane na giełdach w Londynie i Moskwie. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę handel akcjami Łukoila na londyńskiej giełdzie został wstrzymany.

Na wieść o rezygnacji Alkperowa, akcje spółki na moskiewskim parkiecie spadły o 2,5 procent.

Wagit Alekperow urodził się pierwszego września 1950 roku w Baku. W 1974 roku ukończył Zerski Instytut Nafty i Chemii im. Azizbajowa z tytułem inżyniera górnictwa w zakresie technologii i kompleksowej mechanizacji zagospodarowania pól naftowych i gazowych.

W 1992 roku kierował koncernem naftowym LangepasUrayKogalymneft. 5 kwietnia 1993 roku dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna została przekształcona w spółkę akcyjną Łukoil Oil Company. Po przekształceniu, Alekperow został wybrany prezesem, przewodniczącym zarządu i szefem rady dyrektorów. Pod koniec marca posiadał 3,12 procent bezpośrednich udziałów w spółce, oraz 5,43 procent poprzez fundusze inwestycyjne.

Magazyn Forbes szacuje jego majątek na 10,5 miliarda dolarów, co daje mu 10. miejsce w Rosji. W 2022 roku, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę, został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Australii.

Kommiersant/Prime/Forbes/Mariusz Marszałkowski