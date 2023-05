Nowa strategia Bogdanki ma ją zamienić w zielonego górnika Alert

Bogdanka Lubelski Węgiel przedstawiła strategię rozwoju która zakłada dalsze wydobycie węgla do czasu zamknięcia kopalni w Polsce, a w międzyczasie inwestycje w OZE, ich komponenty oraz recykling.

Kopalnia Bogdanka. Fot. LW Bogdanka

– Średni poziom produkcji węgla w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026 -2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton – głosił nowa strategia Bogdanki ogłoszona w Lublinie 17 maja. Bogdanka zamierza utrzymać ponad połowę udziału na rynku węgla energetycznego.

Jednym z priorytetów ma być „zagwarantowanie wydobycia do 2049 roku poprzez rozpoczęcie wydobycia z bazy zasobowej K-6 i K-7 w roku 2024 oraz przygotowanie do gotowości udostępnienia pionowego pola Ostrów po roku 2038 gwarantuje elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne państwa w transformacji energetycznej”. Umowa społeczna z polskimi górnikami zakłada wygaszanie kopalń do 2049 roku.

Firma deklaruje także „wsparcie odbudowy energetycznej Ukrainy dzięki wykorzystaniu kompetencji oraz zasobów Bogdanki, które mogą aktywnie wspierać odbudowę po wojnie infrastruktury krytycznej na terenie Ukrainy”.

Bogdanka ma także rozwijać górnictwo multisurowcowe bazujące na eksploracji i komercyjnym wydobyciu szeregu surowców mineralnych kluczowych dla zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo. Celem ma być także produkcja komponentów OZE tj. koszów fundamentowych do farm wiatrowych i konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych. Kolejny kierunek to nowa skala instalacji OZE polegająca na dywersyfikacji przychodów LW Bogdanka poprzez instalacje OZE o skali około 500MW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE, a także recykling baterii elektrycznych i odpadów z fotowoltaiki.

LW Bogdanka / Wojciech Jakóbik