Unijna komisarz: Taksonomia z gazem i atomem jest realistyczna i pragmatyczna Atom

Gaz to paliwo kopalne, ale niektóre państwa członkowskie potrzebują go w procesie transformacji, by odejść od brudnego węgla. Niskoemisyjny atom też jest częścią koszyka na etapie transformacji. Dlatego biorąc pod uwagę obecną sytuację, taksonomia jest realistyczna i pragmatyczna – powiedziała europejska komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej unijnej taksonomii.

Mairead McGuinness podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Maired McGuinness o taksonomii

– Prawdą jest, że taksonomia ma za priorytet wsparcie OZE i oszczędności energii, w obliczu odejścia od rosyjskich paliw kopalnych musimy przyspieszyć tego typu inwestycje. Zachowajmy pragmatyzm, gaz to paliwo kopalne, nie jest eko, ale niektóre państwa członkowskie potrzebują go w procesie transformacji, by odejść od brudnego węgla. Atom ma swoich zwolenników i przeciwników, ale niskoemisyjny atom też jest częścią koszyka na etapie transformacji, dlatego też jest w taksonomii – powiedziała komisarz McGuinness.

Podkreśliła ona, że taksonomia to instrument dobrowolny. – Jest to podręcznik dla inwestorów, którzy powinni wiedzieć, które inwestycje są proekologiczne. Jest to narzędzie dla sektora usług finansowych. Nie jest to polityka energetyczna – kraje członkowskie pozostają w pełni odpowiedzialne za swój miks energetyczny. Podkreślę, że w żadnym państwie członkowskim nie będzie obowiązku, by inwestować w energetykę jądrową i gaz, nie musi tego robić żaden inwestor. Z aktem delegowanym dajemy dodatkową jasność co do kryteriów, wobec których prywatne inwestycje w gaz czy atom będą zgodne z taksonomią w okresie przejściowym – podkreśliła.

.@McGuinnessEU: Let's be pragmatic, #gas is a fossil fuel, but some Member States need it in the transition process to move away from dirty #coal | #Taxonomy — BiznesAlert EN (@BiznesAlert_EN) July 5, 2022

– Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę szukaliśmy innych źródeł dostaw surowców, w tym LNG. Chcemy szybko odejść od paliw kopalnych z Rosji. Potrzebujemy do tego alternatywy. Temu ma służyć gwarancja, że infrastruktura gazowa na pewnym etapie będzie przystosowana do źródeł niskoemisyjnych. Nie chcemy iść w tym kierunku kosztem źródeł odnawialnych, które cały czas są priorytetem. Inwestycje w gaz czy atom będą musiały spełnić dodatkowe wymogi przejrzystości, nie będzie obłudy, tylko jasność dla inwestorów – mówiła dalej unijna komisarz.

– To niepewne czasy. Dzisiaj przeżywamy to, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć; dzisiaj ze względu na niepewność niektóre kraje na nowo uruchamiają swoje elektrownie węglowe. Dlatego biorąc pod uwagę obecną sytuację, taksonomia jest realistyczna i pragmatyczna – powiedziała Mairead McGuinness.

Opracował Michał Perzyński